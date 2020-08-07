Клуб РПЛ обратил внимание на игрока «Астаны» и сборной Казахстана
Защитник «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Дмитрий Шомко в текущее лето мог перейти в российский «Урал», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Защитник «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Дмитрий Шомко в текущее лето мог перейти в российский «Урал», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Клуб из Екатеринбурга искал левого защитника и обратил внимание на 30-летнего казахстанца.
«Урал» сделал предложение Шомко, однако тот решил сосредоточиться на выступлениях за «Астану». Приоритетом для футболиста является постоянная игра в еврокубках.
Не исключено, что позже Шомко вернется к вопросу о переходе в одну из команд российской
Стоит добавить, что минувшей зимой «Урал» также рассматривал кандидатуру другого казахстанца — Романа Муртазаева, который в итоге перешел в костанайский «Тобол».
В сезоне-2019/20 екатеринбуржцы заняли в РПЛ 11 место. В команде на позиции левого защитника выступает этнический казах Исламжан Насыров, сыгравший семь матчей в минувшем сезоне.
В 2016 году в составе «Урала» четыре игры провел полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков. В 2010—2011 годах клуб тренировал казахстанский специалист Дмитрий Огай, который не смог вывести команду в РПЛ.