Клуб РПЛ обратил внимание на игрока «Астаны» и сборной Казахстана

Клуб из Екатеринбурга искал левого защитника и обратил внимание на 30-летнего казахстанца.

«Урал» сделал предложение Шомко, однако тот решил сосредоточиться на выступлениях за «Астану». Приоритетом для футболиста является постоянная игра в еврокубках.

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Не исключено, что позже Шомко вернется к вопросу о переходе в одну из команд российской премьер-лиги.

Стоит добавить, что минувшей зимой «Урал» также рассматривал кандидатуру другого казахстанца — Романа Муртазаева, который в итоге перешел в костанайский «Тобол».

В сезоне-2019/20 екатеринбуржцы заняли в РПЛ 11 место. В команде на позиции левого защитника выступает этнический казах Исламжан Насыров, сыгравший семь матчей в минувшем сезоне.