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15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тамбов» арендовал футболиста «Родины» Головню

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. «Тамбов» арендовал защитника Александра Головню у московской «Родины», выступающей в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), сообщается на сайте клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на один сезон.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Головня провел в составе «Родины» 18 матчей. На февральском Кубке Футбольной национальной лиги (ФНЛ) он забил первый гол в карьере, поразив ворота екатеринбургского «Урала-2».

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