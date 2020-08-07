«Тамбов» арендовал футболиста «Родины» Головню
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. «Тамбов» арендовал защитника Александра Головню у московской «Родины», выступающей в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), сообщается на сайте клуба Российской
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. «Тамбов» арендовал защитника Александра Головню у московской «Родины», выступающей в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), сообщается на сайте клуба Российской
Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне Головня провел в составе «Родины» 18 матчей. На февральском Кубке Футбольной национальной лиги (ФНЛ) он забил первый гол в карьере, поразив ворота екатеринбургского «Урала-2».