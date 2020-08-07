Бил партнёров, плюнул в судью и часто «косячил». «Локомотив» сильно рискует с Райковичем

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Уже сегодня в России стартует новый футбольный сезон. На фоне других ведущих клубов страны «Локомотив» пока не очень активен на трансферном рынке. В первую очередь это касается приобретений: вряд ли Жалолиддинова и Лысцова можно считать ощутимым усилением под Лигу чемпионов. При этом команду покинули Фарфан, Коломейцев, Жоау Мариу и Хёведес.

С уходом последнего в центре защиты «железнодорожников» возникла вакансия, которую призван занять Слободан Райкович. Рассказываем, что нужно знать об этом игроке и способен ли он усилить «Локомотив».

Локомотив (Москва) Все о команде

В 17 лет оказался в «Челси», долгое время скитался по арендам

Уже в 15-летнем возрасте Райкович дебютировал в родном клубе ОФК, регулярно играл за юношеские и молодёжную сборные Сербии. На молодёжном чемпионате Европы (до 21 года) Слободан был младше всех в своей команде. Партнёрами Райковича в сборной были Бранислав Иванович, Зоран Тошич, Милош Красич и Никола Дринчич, хорошо знакомые российским любителям футбола. Сербы заняли второе место на том турнире, уступив в финале сборной Нидерландов (1:4), в которой блистали Райан Бабель и Ройстон Дренте.

Полугодом ранее Слободан попал в систему «Челси». Трансфер обошёлся «аристократам» в 5 млн евро. Помимо «Челси» интерес к Райковичу проявляли «Милан», «Арсенал», «Барселона», «Интер» и «Реал». До лета 2007 года сербский защитник остался в ОФК из-за проблем с получением разрешения на работу в Англии. Пробиться в основу «Челси» он не смог, большую часть времени скитаясь по арендам. Четыре года Райкович выступал в Нидерландах за «ПСВ», «Твенте» и «Витесс».

Единственный матч Слободана в «Челси» пришёлся на лето 2011 года, когда Андре Виллаш-Боаш выпустил его в товарищеском матче с «Уиком Уондерерс». Тогда Райкович вышел во втором тайме и даже смог отличиться, откликнувшись на подачу с углового в исполнении Юрия Жиркова. «Райко заслужил этот шанс. Он показал качественную игру в обороне и неплохо действовал при стандартах», — сказал Виллаш-Боаш после матча.

Последние годы играл в Германии и Италии, часто ошибался

Через месяц после дебюта за «Челси» (пусть и в товарищеском матче) Слободан перешёл в «Гамбург» за 2 млн евро. Первый сезон Райковича в Германии получился неудачным: он заработал удаление и трёхматчевую дисквалификацию, выпал из основы и травмировал колено.

В «Гамбурге» сербскому защитнику дали прозвище Рэмбо. На одной из тренировок Слободан повздорил с одноклубником Сон Хын Мином. Конфликт перерос в драку, в ходе которой от рук Рэмбо пострадал ещё и Толгай Арслан. Главный тренер «Гамбурга» Торстен Финк отправил Райковича в дубль. Буйный нрав Слободана проявлялся и ранее: на футбольном турнире Олимпиады-2008 он плюнул в арбитра, обслуживавшего матча Сербия — Аргентина. В ФИФА приняли решение дисквалифицировать игрока на год.

В сезоне-2012/2013 Райкович провёл всего 2 матча. Всему виной повреждения — дважды он получал травму колена, в том числе разрыв крестов. Летом 2015 года Слободан покинул «Гамбург» по окончании контракта. За четыре года на его счету набралось 45 матчей в составе «горожан» и два забитых мяча.

Несколько месяцев Райкович находился без клуба, после чего подписал соглашение с «Дармштадтом», где также не смог прижиться.

Уже через год Слободан перешёл в «Палермо». История повторилась вновь — травмы колена, непостоянное место в составе и низкий уровень игры. Райкович грубо ошибался, причём делал это довольно часто. После того как «Палермо» обанкротился, сербский защитник снова остался без клуба. Лишь через полгода к Слободану проявила интерес «Перуджа».

На подписании контракта с Райковичем настоял Марко Николич

Серб мог оказаться в России ещё раньше — в 2012 году он был в шаге от перехода в «Динамо». Тогда руководство «Гамбурга» пыталось включить Слободана в сделку по Звездану Мисимовичу. Спустя 8 лет Райкович всё-таки перешёл в российский клуб.

Со стороны выбор «Локомотива» в пользу Райковича выглядит откровенно сомнительным. Слободану уже 31 год, а травмы колена, которых было немало в карьере серба, лишь усиливают скептицизм. В сборную Сербии его не вызывают с 2016 года.

По информации СМИ, протекцию Райковичу в «Локомотиве» составил земляк Марко Николич. Главный тренер «железнодорожников» «продавил» кандидатуру защитника на трансферном комитете «Локомотива» (том самом, который ранее выступил против подписания Александра Кокорина). А значит, тоже несёт ответственность за эту покупку. В их общих интересах, чтобы Райкович заиграл в России. Не лишь бы как — классно.