Кирилл Набабкин продлил контракт с ЦСКА

«ПФК ЦСКА и российский защитник договорились о продлении трудового соглашения на один сезон. Кирилл Набабкин, выступающий за ПФК ЦСКА с 2010 года, продолжит играть за “армейцев” до окончания сезона-2020/2021.. На счету Набабкина уже 249 матчей за красно-синих, в которых он забил четыре гола. Кирилл — трёхкратный чемпион России, обладатель двух Кубков и трёх Суперкубков России», — сообщается на официальном сайте московского клуба.