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16:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Кирилл Набабкин продлил контракт с ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Кириллом Набабкиным.

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фотографий
26
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26
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«ПФК ЦСКА и российский защитник договорились о продлении трудового соглашения на один сезон. Кирилл Набабкин, выступающий за ПФК ЦСКА с 2010 года, продолжит играть за “армейцев” до окончания сезона-2020/2021.. На счету Набабкина уже 249 матчей за красно-синих, в которых он забил четыре гола. Кирилл — трёхкратный чемпион России, обладатель двух Кубков и трёх Суперкубков России», — сообщается на официальном сайте московского клуба.

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ЦСКА (Москва)

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что Кирилл Набабкин продлил соглашение с московскими «армейцами».

В 1-м туре нового сезона московские «армейцы» встречаются с «Химками» на чужом поле. Матч пройдёт в субботу, 8 августа. Начало встречи — в 16:00 мск.

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