Василий Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА

«К работе в качестве тренера приступил Василий Березуцкий. Он вошёл в штаб Виктора Гончаренко и будет помогать ему вместе с Сергеем Овчинниковым, Александром Ермаковичем и Виктором Онопко.. В то же время Алексей Березуцкий продолжит работу в должности заместителя генерального директора по спортивным вопросам», — говорится в заявлении.