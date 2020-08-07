Брайн Идову перешёл в «Химки» на правах аренды
Защитник «Локомотива» Брайн Идову перешёл в «Химки» на правах аренды, сообщает
Защитник «Локомотива» Брайн Идову перешёл в «Химки» на правах аренды, сообщает
«Приветствуем Брайана в “Химках” и желаем удачных выступлений за нашу команду!» — сказано в сообщении.
Сообщается, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Идову перешёл в «Локомотив» в 2018 году из пермского «Амкара». Контракт защитника с московским клубом действует до лета 2021 года. В минувшем сезоне Российской