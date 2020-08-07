«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на Суперкубок России

Встреча пройдет в пятницу в Москве и начнется в 19:00. Ранее Смолов вернулся в «Локомотив» из аренды в испанской «Сельте», в которой он провел вторую часть сезона. Российский форвард сыграл в 14 матчах чемпионата Испании и забил два гола — мадридскому «Реалу» и «Барселоне».