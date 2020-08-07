«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на Суперкубок России

Встреча пройдет в пятницу в Москве и начнется в 19:00. Ранее Смолов вернулся в «Локомотив» из аренды в испанской «Сельте», в которой он провел вторую часть сезона. Российский форвард сыграл в 14 матчах чемпионата Испании и забил два гола — мадридскому «Реалу» и «Барселоне».
Стартовый состав «Локомотива» на игру выглядит следующим образом: Маринато Гилерме (голкипер), Владислав Игнатьев, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Мурило, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Станислав Магкеев, Гжегож Крыховяк и Эдер.
У «Зенита» на поле с первых минут выйдут: Михаил Кержаков (вратарь), Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Сердар Азмун, Артем Дзюба, Себастьян Дриусси, Малком.