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18:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на Суперкубок России

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Форвард Федор Смолов остался на скамейке запасных московского «Локомотива» в матче за Суперкубок России по футболу против петербургского «Зенита», в нападении сыграет Эдер, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет в пятницу в Москве и начнется в 19:00. Ранее Смолов вернулся в «Локомотив» из аренды в испанской «Сельте», в которой он провел вторую часть сезона. Российский форвард сыграл в 14 матчах чемпионата Испании и забил два гола — мадридскому «Реалу» и «Барселоне».

Суперкубок России 2020
7.08.2020, 19:00

Зенит-Локомотив-

Стартовый состав «Локомотива» на игру выглядит следующим образом: Маринато Гилерме (голкипер), Владислав Игнатьев, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Мурило, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Станислав Магкеев, Гжегож Крыховяк и Эдер.

У «Зенита» на поле с первых минут выйдут: Михаил Кержаков (вратарь), Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Сердар Азмун, Артем Дзюба, Себастьян Дриусси, Малком.

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