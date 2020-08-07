«10 голов пропустил, и говорит, что доволен!» Карпин разнес 17-летнего вратаря «Ростова», игравшего с «Сочи»

В интервью передаче «Коммент шоу» на YouTube Карпина спросили по поводу молодых участников той игры.
— Вы увидели в ком-то из этих ребят реальную перспективу?
— А вообще надо смотреть. А по этой игре — ну какую перспективу можно увидеть? В том, что в Попова 15 раз попали и 10 раз не попали?
— Он стал героем Ростова!
— Для вас он стал героем. Что он сделал? 10 мячей пропустил и еще говорит, что в принципе, он доволен игрой! По флеш-интервью он так сказал. Я с Виталичем (тренером вратарей Виталием Кафановым) говорил после игры, я сказал: «Виталич, ну это как вообще?!». Это за гранью уже: вратари, которые пропускают один гол, всегда себя винят. В любом голе абсолютно, даже в том, в котором невозможно ничего сделать. А этот пропустил десять, из них 5−6 мог не пропустить — там были ошибки. И он говорит, что доволен игрой!
— А вы с ним разговаривали?
— Я нет, Виталич разговаривал.
— Не знаю, какая разница, что он ответил? Кафанов ему все сказал, что нужно. Сто процентов.