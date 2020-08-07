«Зенит» в пятый раз стал обладателем Суперкубка России

Источник: ИТАР-ТАСС

Голами в составе победителей отметились Артем Дзюба (14-я минута) и Магомед Оздоев (69). У проигравших отличился Ведран Чорлука (72).

Новым капитаном «Зенита» после ухода серба Бранислава Ивановича стал Дзюба. За петербуржцев первый матч отыграл перешедший из английского «Ливерпуля» хорват Деян Ловрен. На 62-й минуте на поле вышел нападающий «Локомотива» Федор Смолов, который провел полгода в аренде в испанской «Сельте». На 81-й минуте в составе «Зенита» дебютировал Андрей Мостовой, в прошлом сезоне игравший за «Сочи» на правах аренды.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

В четверг журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале сообщил, что тесты на коронавирусную инфекцию семи игроков «Зенита» показали сомнительный результат, в тот же день «Зенит» опроверг эту информацию.

Локомотив (Москва) Все о команде

«Зенит» и «Локомотив» во второй раз подряд встретились в суперкубке страны, в 2019 году победу одержал «Локомотив» (3:2). Петербургский клуб в пятый раз выиграл этот трофей (2008, 2011, 2015, 2016, 2020). Помимо этого, в активе команды шесть чемпионских титулов (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020) и четыре победы в Кубке России (1999, 2010, 2016, 2020). В 2008 году «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА.