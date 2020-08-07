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21:10 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» в пятый раз стал обладателем Суперкубка России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» победил со счетом 2:1 столичный «Локомотив» в матче за Суперкубок России. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ-Арена».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голами в составе победителей отметились Артем Дзюба (14-я минута) и Магомед Оздоев (69). У проигравших отличился Ведран Чорлука (72).

Новым капитаном «Зенита» после ухода серба Бранислава Ивановича стал Дзюба. За петербуржцев первый матч отыграл перешедший из английского «Ливерпуля» хорват Деян Ловрен. На 62-й минуте на поле вышел нападающий «Локомотива» Федор Смолов, который провел полгода в аренде в испанской «Сельте». На 81-й минуте в составе «Зенита» дебютировал Андрей Мостовой, в прошлом сезоне игравший за «Сочи» на правах аренды.

Зенит (Санкт-Петербург)

В четверг журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале сообщил, что тесты на коронавирусную инфекцию семи игроков «Зенита» показали сомнительный результат, в тот же день «Зенит» опроверг эту информацию.

Локомотив (Москва)

«Зенит» и «Локомотив» во второй раз подряд встретились в суперкубке страны, в 2019 году победу одержал «Локомотив» (3:2). Петербургский клуб в пятый раз выиграл этот трофей (2008, 2011, 2015, 2016, 2020). Помимо этого, в активе команды шесть чемпионских титулов (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020) и четыре победы в Кубке России (1999, 2010, 2016, 2020). В 2008 году «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА.

«Локомотив» принял участие в матче на правах команды, занявшей второе место в чемпионате, так как петербуржцы выиграли чемпионат и кубок страны, оформив «золотой дубль». В активе железнодорожников три Суперкубка России (2003, 2005, 2019), команда уступила в матче за этот трофей в четвертый раз.

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2:1
Первый тайм: 1:0
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