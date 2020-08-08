Трофеи «Зенита» почти не удивляют. Нет, ну, а кто еще?

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«Зенит» победил «Локо» в Москве — 2:1

Суперкубок — третий трофей для сине-бело-голубых за месяц (после РПЛ и Кубка)

Ну да, «Зенит». Приехал, увидел, победил. Больше особо некому. Не «Локомотив», так другой проиграл бы. «Уфа» разве что побилась бы, но это не тот случай. Николич надеялся переиграть, а Евсеев выводит команду не проиграть. Русский язык позволяет передать разницу.

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«Зенит» оформился в доминирующую российскую марку. Вроде «УАЗа-Patriot». Других внедорожников у нас нет, а этот, хоть и с английским наполовину названием, но обгоняет иногда по трассе. Едет, стало быть. Умеет.

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У «Зенита» все гладко и ладно, словно в облике Семака. Четыре россиянина в основе, всяк на своем месте. Один новый иностранец, Ловрен. Привозил, говорят, в «Ливерпуле». Ничего, притрется, здесь ему не с «Манчестерами» биться. К тому же он моложе предшественника Ивановича. Ротация не обильная, но направленчески верная. Ключевые так или иначе на месте. Дзюба-агрегат — без него страшно представить сборную и все страшней «Зенит». Дзюба не обыгрывает, не бьет и не раздает, он с неотвратимостью делает результат. Не половина команды, но около того. Встроен грамотно и четко.

Остальные при Семаке все невозмутимее, лишь Оздоева иногда несет на рифы. Каждый понимает роль и маневр. Не надо высовываться и работать на личную статистику, надо высекать титулы. Очень простая вроде бы мысль, но отчего-то недоступная многим.

Тому же «Локомотиву», например. Там убирают тренеров, склонных к титулам, и назначают других, чьи склонности неизвестны.

Марко Николич впервые проиграл на благословенной русской земле, но что-то в его поведении и игре «Локо» намекало: не в последний раз.

Железнодорожники были вовсе неплохи и даже хороши. Но для второго места в национальном рейтинге. Правда, на футболистов никто не орал заполошно, и, может, им этого слегка не хватало. Но проиграли-то не поэтому, а из-за обороны. Чорлука, подписанный прежним начальством на столько же лет, на сколько и миллионов евро в год, упустил Дзюбу. Он не одинок, Дзюбу многие упускали, но условия у Чорлуки не как у многих. На повышение из «Локо» он вряд ли пошел бы: возраст, травмы и все такое. И все же подписали, плеснули в сделку альтруизма. А Суперкубок у «Зенита».

Чорлука, конечно, компенсировал, забил. Только два других защитника вывели соперника на пас Оздоеву. Уверен на много процентов: для Семина это стало бы вызовом и головной болью. Он латал бы эту защиту, быть может, в ущерб нападению, до стигматов на собственном горле и теле команды. Посмотрим на Николича. Может, тоже этим займется. Судя по его интервью «Чемпионату», мужик не пустой. Просто пока без Суперкубка. А у Семина он был.

Крыховяк отяжелел, к сожалению. Не тот, что в прошлом году, не решальщик. Смолов такой же, как в «Сельте», и как до до «Сельты», что не значит — плохой. Такой же. Жемалетдинов и Живоглядов по-прежнему резервисты, хотя пора расти. Миранчуков люди Семака взяли под опеку. Эдер не Дзюба. Собственно, дальше можно не продолжать, главное перечислено.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SY4Reo94IWg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну и отдохнули маловато после прошлого сезона, что команды, что мы. Томление не пришло, азарт не накопился. Хорошо, что начали играть, — вот чувство, заменившее щенячий восторг, который вызывали раньше иные Суперкубки. Зенитовские улыбки после финального свистка выдали в победителях те же ощущения. Радость, усталость, превосходство, повторяемость. Такого, чтобы слезы, ор и кулаки в небо, не случилось. «Зенит» должен был выиграть — и выиграл. Продолжаем привыкать.