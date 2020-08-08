Трофеи «Зенита» почти не удивляют. Нет, ну, а кто еще?
Команда Семака выиграла Суперкубок. Николич потерпел первое поражение в России.
Команда Семака выиграла Суперкубок. Николич потерпел первое поражение в России.
Ну да, «Зенит». Приехал, увидел, победил. Больше особо некому. Не «Локомотив», так другой проиграл бы. «Уфа» разве что побилась бы, но это не тот случай. Николич надеялся переиграть, а Евсеев выводит команду не проиграть. Русский язык позволяет передать разницу.
«Зенит» оформился в доминирующую российскую марку. Вроде «УАЗа-Patriot». Других внедорожников у нас нет, а этот, хоть и с английским наполовину названием, но обгоняет иногда по трассе. Едет, стало быть. Умеет.
У «Зенита» все гладко и ладно, словно в облике Семака. Четыре россиянина в основе, всяк на своем месте. Один новый иностранец, Ловрен. Привозил, говорят, в «Ливерпуле». Ничего, притрется, здесь ему не с «Манчестерами» биться. К тому же он моложе предшественника Ивановича. Ротация не обильная, но направленчески верная. Ключевые так или иначе на месте.
Остальные при Семаке все невозмутимее, лишь Оздоева иногда несет на рифы. Каждый понимает роль и маневр. Не надо высовываться и работать на личную статистику, надо высекать титулы. Очень простая вроде бы мысль, но
Тому же «Локомотиву», например. Там убирают тренеров, склонных к титулам, и назначают других, чьи склонности неизвестны.
Железнодорожники были вовсе неплохи и даже хороши. Но для второго места в национальном рейтинге. Правда, на футболистов никто не орал заполошно, и, может, им этого слегка не хватало. Но
Чорлука, конечно, компенсировал, забил. Только два других защитника вывели соперника на пас Оздоеву. Уверен на много процентов: для Семина это стало бы вызовом и головной болью. Он латал бы эту защиту, быть может, в ущерб нападению, до стигматов на собственном горле и теле команды. Посмотрим на Николича. Может, тоже этим займется. Судя по его интервью «Чемпионату», мужик не пустой. Просто пока без Суперкубка. А у Семина он был.
Крыховяк отяжелел, к сожалению. Не тот, что в прошлом году, не решальщик. Смолов такой же, как в «Сельте», и как до до «Сельты», что не значит — плохой. Такой же. Жемалетдинов и Живоглядов
Ну и отдохнули маловато после прошлого сезона, что команды, что мы. Томление не пришло, азарт не накопился. Хорошо, что начали играть, — вот чувство, заменившее щенячий восторг, который вызывали раньше иные Суперкубки. Зенитовские улыбки после финального свистка выдали в победителях те же ощущения. Радость, усталость, превосходство, повторяемость. Такого, чтобы слезы, ор и кулаки в небо, не случилось. «Зенит» должен был выиграть — и выиграл. Продолжаем привыкать.
Евгений Дзичковский