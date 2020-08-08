Гендиректор «Локомотива» назвал позором утверждение регламента Суперкубка в день матча

Источник: ИТАР-ТАСС

«Локомотив» проиграл в матче за Суперкубок «Зениту» со счетом 1:2. Встреча могла пройти без дополнительного времени в случае ничьей в основное. Информация об этом появилась в день игры.

«Боролись, это спорт, — сказал Кикнадзе. — Надо поздравить “Зенит” и отметить плохую организацию матча. Регламент, который утверждается в день матча, — это позор. Но это неважно, это отговорки, счет на табло», — сказал Кикнадзе.

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«Сыграли неплохо, но для победы не хватило. Посмотрим, еще в сезоне поиграем. Если мы серьезно относимся к соревнованию, утверждать регламент за шесть часов до матча неправильно, думаю, с этим никто спорить не будет», — добавил гендиректор.

В пятницу журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале сообщил, что тесты на коронавирус семерых игроков «Зенита» показали сомнительный результат. «Зенит» опроверг информацию, сообщив, что результат теста одного из представителей клуба оказался сомнительным. Было проведено три повторных теста, все они были отрицательными.

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