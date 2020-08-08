Кикнадзе объяснил трансферы «Локомотива». Ему очень не понравились вопросы журналистов

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После поражения в матче за Суперкубок генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопросы журналистов про неоднозначные трансферы, отставку президента РПЛ Сергея Прядкина и расследование смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

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«Регламент Суперкубка — позор»

— Это спорт. «Зенит» надо поздравить с победой, отметить плохую организацию матча, — начал Кикнадзе с итогов матча.

— В чем?

— Регламент, который утверждается в день матча — позор. История выплеснулась. Но это отговорки, жаловаться не буду — сыграли неплохо. Для победы не хватило, в сезоне поиграем.

— Недочет с регламентом повлиял?

— Если мы серьезно относимся к соревнованиям, то утверждать регламент за шесть часов до начала матча неправильно. Никто с этим спорить не будет.

— Готовы к завтрашней встрече с болельщиками?

— Всегда. Жду любви и дружбы. (Смеется.).

Смолову не хватило пяти сантиметров

— Как вам Смолов?

— Было видно, что вышел с желанием, показал хорошую игру. Жалко, что не хватило пяти сантиметров.

— Про его переезд в Турцию — слухи?

— Да, не понимаю откуда это берется.

— Значит, он остается?

— Никогда не говори никогда, но на сегодня он игрок «Локомотива».

— Когда ждать Лисаковича?

— Как только подпишем договор. Надеюсь, что в недалеком будущем.

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«Сезон будет тяжелым»

— Не будете взаимодействовать с РПЛ по поводу календаря?

— Это бесполезно. Но никто не может запретить мне иметь свое мнение. Считаю, что проводить семь матчей за 21 день — неправильно. Ровно, как и утверждать регламент в день соревнования. Этот вопрос остро стоит. Мы сделали несколько предложений, чтобы разгрузить график. Впереди матчи в Европе. Там все ясно будет. Посмотрим, как мы сыграем, как «Зенит».

— В прессе обсуждается, что для увольнения Прядкина за это должны высказаться две трети клубов. Как вам его работа?

— У нас было совещание 6 августа, этот вопрос не стоял.

Но от лиги требуется другой уровень интенсивности работы. Сезон будет очень тяжелым. Нам эти восемь матчей прошлого сезона после вируса раем покажутся.

— Вас не смущает отсутствие троих игроков «Зенита» в заявке?

— Это отдельная тема. Ничего не могу сказать. До игры говорил с гендиректором «Зенита» Александром Медведевым, он сказал, что единственный проблемный человек был изолирован. Это должно отслеживаться РФС и РПЛ, регламент должен соблюдаться. Когда мы принимали решение об отказе переноса матчей, мы делали это, чтобы во всех регионах страны были одинаковые меры, соответствующие требованиям Роспотребнадзора. Иначе будет очень непонятный чемпионат. Исходы матчей будут решаться не на поле, а в медицинских кабинетах или в кабинетах менеджеров.

Двойные стандарты

— Год назад были слухи о Беляеве. Тогда вы объясняли болельщикам, что его будет сложно будет потом продать. А то, что он воспитанник, ни о чем не говорит. Сейчас берете Лысцова…

— Он моложе. Как минимум на два года.

— То есть его можно продать?

— Лысцов входит в круг пожеланий главного тренера. Стараемся помочь тренеру сформировать команду, которая ему нужна для решения спортивных задач. А дальше посмотрим.

— Чем эта ситуация отличается от прошлой?

— Тогда от главного тренера у нас не было пожеланий. Конкретно по этому игроку.

— Это выглядит странно — ситуации похожие.

— Проблема журналистики — оценочные суждения. Я имею право на них, а вы журналисты. Мы в дискуссии? Или вам нужна моя точка зрения? Ситуации разные. Во-первых, они разного возраста.

— Но Беляев игрок уровня сборной.

— Так-так-так. Давайте без этого. Да и я не готов обсуждать Беляева, он не игрок «Локомотива».

— Но вы его обсуждали на прошлой встрече с болельщиками?

— Я многому научился за этот год, знаете ли.

Опять про Семина

— Говорят, что одна из проблем с Семиным была в том, что он хотел рулить трансферами.

— Кто вам сказал, что он хотел рулить трансферами?

— А такого не было?

— А что, было? Ребят, вы начинаете приводить уже свои домыслы и суждения. Будьте осторожны.

— Вы же сами говорили про зимнее трансферное окно, что никого не купили, потому что Семин хотел только Бассогога.

— А что, речь шла, что он хочет рулить трансферами? Речь шла о том, что он отказывался от всех кандидатур, которые ему предлагались. Это совсем другая история.

— А сейчас решает Николич, а вы только протоколируете?

— С чего вы это взяли?

Вы как слушаете, что я вам говорю? Есть пожелание тренера, есть заседания трансферного комитета. Мы послушали Николича и приняли решение, что берем этого игрока. Какие вопросы?

— Ваши взгляды больше совпадают с Николичем, чем с Семиным.

— Вы неправильно понимаете, как осуществляется подбор игроков. Трансферный комитет собирает информацию по игрокам, принимает решение. В данном конкретном случае решил поддержать кандидатуру, которую предложил главный тренер. Мы реализуем это решение. Это нормально.

— Трансферный комитет поддерживал кандидатуры Семина?

— Конечно. Например, Комличенко (он был одобрен, но трансфер не состоялся. — Прим. «СЭ»), Джорджевич. Кто у нас еще был… Живоглядов. Первый вариант был с Караваевым за большие деньги, второй — с Живоглядовым. Семин уже впоследствии изменил о нем свое мнение, получилось, что он не умеет играть в нужном Палычу формате. А до определенного времени Дмитрий его устраивал. Кстати, обратили сегодня внимание, как сыграл Мурило?

— Хорошо.

— Правильно. Считаю, что он парень с огромным потенциалом. Дай бог, раскроем. Ребят, ладно, мне завтра на все эти вопросы отвечать.

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«Вы хотите, чтобы мы брали звезд из “Реала”, из “Барселоны”, “Ювентуса”?»

— В прошлом году вы взяли Мурило вместо Беляева.

— С чего вы взяли, что вместо? Мы сделали то, что сделали. Что вас беспокоит, не могу понять?

— Год назад вы взяли молодого Мурило, а сейчас двух игроков, одному из которых 31, другому — 25. Из вылетевшей в ФНЛ команды.

— Вы хотите, чтобы мы брали звезд из «Реала», из «Барселоны», «Ювентуса»? Мы проголосовали на трансферном комитете за этих игроков.

— Вы же декларируете, что хотите брать молодых на продажу.

— Что значит декларируем? Мы это и делаем.

— За сколько вы планируете продать Райковича?

— Мы не планируем его продавать. Он опытнейший игрок.

— В телеграм-каналах была информация, что Лысцов ушел из «Локомотива» из-за проблем с сердцем. Это правда?

— Мы об этом не знали. Сейчас у него все в порядке.

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Смерть Самохвалова

— По поводу критики в сторону клуба после ролика «Красавы» про Самохвалова. Она была оправдана или нет?

— Что значит «оправдана или нет»?

— Что клуб недостаточно помог семье.

— Что это значит?

— Мало заплатили.

— Мало заплатили? А сколько было бы достаточно? Есть круг людей, которые пытаются раскачать ситуацию, затронуть максимально болезненные темы. В семье случилась трагедия — как в семье игрока, так и «Локомотива». Все, что мы могли сделать, мы сделали.

— Вы считаете, что это делают специально?

— Вы же видели ответ на выпуск «Красавы». Я к нему отношения не имею, но тем не менее.

— В какой стадии это дело находится?

— Я не знаю.