Матч «Химок» и ЦСКА откроет новый сезон чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Прошлый сезон РПЛ завершился 22 июля. На подготовку к новому чемпионату у команд было около двух недель. В предстоящем розыгрыше продолжат действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Число болельщиков на трибунах будет ограничено.

Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июля издал указ, согласно которому московские стадионы с 1 августа смогут заполняться на 50% от общей вместимости, учитывая при этом правило социального дистанцирования. Однако именно из-за последнего пункта во время первых матчей на аренах столичных клубов смогут присутствовать только 25% зрителей, так как при большем количестве рекомендация станет невыполнимой. Число болельщиков, которые смогут приходить на игры, определялось клубами после консультаций с московским Роспотребнадзором.

В регионах эпидемиологическая обстановка менее благоприятная, поэтому максимальное количество зрителей на матчах РПЛ останется неизменным. Исключение сделали для новичков высшего дивизиона — волгоградского «Ротора» и подмосковных «Химок». При этом максимально разрешенное количество болельщиков на трибунах стадиона может меняться, это будет зависеть от рекомендаций региональных отделений Роспотребнадзора. Собранные в этом материале цифры, актуализированные по состоянию на старт сезона, окажутся устаревшими к третьему туру, когда первые домашние игры проведут петербургский «Зенит», «Краснодар» и грозненский «Ахмат».

Новый лимит на легионеров

В предстоящем розыгрыше РПЛ примут участие 16 клубов. Каждая команда проведет по 30 матчей (по 15 игр дома и на выезде). По итогам сезона-2019/20 РПЛ покинули самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». В новом чемпионате сыграют волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».

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Эти команды заняли первое и второе места по итогам досрочно завершившегося первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). «Ротор» не играл в элитном дивизионе с 2004 года. «Химки» последний раз выступали в РПЛ в 2009 году.

Россия потеряла шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, поэтому в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/22 напрямую попадет только чемпион. Команда, занявшая второе место, будет играть в квалификации турнира. Коллективы, которые финишируют на третьей и четвертой позициях, выступят в квалификации к первому в истории розыгрышу Лиги конференций. В Лиге Европы сыграет обладатель Кубка России.

Два худших коллектива чемпионата вылетят в ФНЛ. Команды, занявшие 13-е и 14-е места в итоговой турнирной таблице РПЛ, сыграют по два переходных матча (дома и в гостях) с клубами, финишировавшими на третьей и четвертой строчках первенства ФНЛ. В прошлом сезоне переходные матчи было решено не проводить из-за пандемии коронавируса.

С начала предстоящего розыгрыша в РПЛ будет действовать новый лимит на легионеров. В заявке команды может находиться не более восьми футболистов, не имеющих российский паспорт. Легионерами не будут считаться игроки из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Ограничения по количеству иностранных игроков, находящихся на поле одновременно, будет снято. Тренеры смогут выпускать в стартовом составе восемь легионеров. В прошлом сезоне действовал лимит «6+5», согласно которому на поле обязательно должны были находиться как минимум пять россиян.

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ЦСКА проэкзаменует «Химки»

«Химки» в своем первом матче после возвращения в элиту на домашней арене примут ЦСКА. Эта встреча откроет новый сезон РПЛ и начнется в 16:00 мск.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 1, 8.08.2020, 16:00 Химки - ЦСКА -

Армейцы по итогам прошлого чемпионата заняли четвертое место и не сумели пробиться в Лигу чемпионов. В межсезонье ЦСКА сохранил всех лидеров и вернул из аренды форварда Тимура Жамалетдинова. Единственным приобретением красно-синих стал 21-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч. По данным портала Transfermarkt, армейцы заплатили за него «Сан-Лоренсо» €8,5 млн.

«Химки» после досрочного завершения первенства ФНЛ несколько раз меняли решение по поводу участия в РПЛ. Клуб прошел процедуру лицензирования, но мог отказаться от выступления в элитном дивизионе из-за маленького бюджета. Подмосковная команда заняла второе место в ФНЛ и дошла до финала Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).

По ходу чемпионата Андрея Талалаева на посту главного тренера сменил Сергей Юран. Причиной ухода Талалаева стало заявление клуба о том, что перед «Химками» снята задача выхода в РПЛ. Уже в межсезонье был расторгнут контракт и с Юраном, его место занял Дмитрий Гунько. Накануне старта чемпионата «Химки» арендовали у «Локомотива» защитника Брайана Идову.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 1, 8.08.2020, 18:30 Тамбов - Ростов -

Во второй встрече стартового дня чемпионата «Тамбов» в Саранске примет «Ростов», матч начнется в 18:30 мск. Тамбовчане за короткое межсезонье серьезно изменили состав. Команду покинул основной вратарь Георгий Шелия, на его позицию был приобретен Сергей Рыжиков. Закончился срок аренды у нападающего Георгия Мелкадзе, компенсировать потерю постараются с помощью приобретенных форвардов Кирилла Панченко и Александра Карапетяна.