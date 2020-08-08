«Локомотив» объявил о трансфере Лисаковича на встрече с болельщиками

— Я рад носить футболку «Локомотива», теперь «РЖД Арена» — мой дом, — сказал в эфире YouTube-канала «Локомотива» Лисакович. — Вперед, «Локомотив»!

— Как опишете свою позицию?

— Все увидите на поле, я скромный (улыбается).

— Ваша задача на первый сезон в команде?

Локомотив (Москва) Все о команде

— Выиграть чемпионство.