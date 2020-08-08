«Это позор»: Кикнадзе жестко ответил болельщикам «Локомотива»

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Встреча проходила на стадионе в Черкизове. Один из болельщиков сказал Кикнадзе, что он ведет себя как быдло и потребовал объяснить, почему «Локомотив» не продлил контракт с главным тренером Юрием Семиным, покинувшем команду 31 мая.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e2cbe7d719b80b2a5131" data-vnd="e2cbe7d719b80b2a5131" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e2cbe7d719b80b2a5131" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я вам объясняю, куда он делся, уже давно и в очередной раз. Хочу сказать здесь собравшимся только одно: я слышу, когда вы кричите мне “Кикнадзе, уходи из клуба”. Я не уйду из клуба, не уйду! И сделаю так, чтобы этот клуб был самым сильным. Но то, что делаете вы, на мой взгляд, это позор. Пожалуйста, Христа ради, кричите в мой адрес что угодно, я признаю за вами собственное мнение. Не вы принимаете решение, кто руководитель клуба», — сказал Кикнадзе болельщикам.

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«Ни с какой точки зрения вы не можете оказать серьезное влияние на клуб. Ни с той точки зрения, какой финансовый вклад вы вносите в деятельность клуба, ни с той точки зрения, какую поддержку вы оказываете команде. Позорно в течение восьми матчей вы вставали и уходили на 20-й минуте, оставляя команду без поддержки. В чем ваша заслуга, что команда выступила хорошо? Вы можете ухать, кричать и визжать, делать что хотите. Имеет полное на это право. Но вы пришли задать вопрос команде, а дергаете меня. Не получается это у вас, ребята», — добавил он.