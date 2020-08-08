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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Это позор»: Кикнадзе жестко ответил болельщикам «Локомотива»

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками жестко ответил на претензии фанатов и заявил, что не собирается покидать свою должность.

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Встреча проходила на стадионе в Черкизове. Один из болельщиков сказал Кикнадзе, что он ведет себя как быдло и потребовал объяснить, почему «Локомотив» не продлил контракт с главным тренером Юрием Семиным, покинувшем команду 31 мая.

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«Я вам объясняю, куда он делся, уже давно и в очередной раз. Хочу сказать здесь собравшимся только одно: я слышу, когда вы кричите мне “Кикнадзе, уходи из клуба”. Я не уйду из клуба, не уйду! И сделаю так, чтобы этот клуб был самым сильным. Но то, что делаете вы, на мой взгляд, это позор. Пожалуйста, Христа ради, кричите в мой адрес что угодно, я признаю за вами собственное мнение. Не вы принимаете решение, кто руководитель клуба», — сказал Кикнадзе болельщикам.

Локомотив (Москва)

«Ни с какой точки зрения вы не можете оказать серьезное влияние на клуб. Ни с той точки зрения, какой финансовый вклад вы вносите в деятельность клуба, ни с той точки зрения, какую поддержку вы оказываете команде. Позорно в течение восьми матчей вы вставали и уходили на 20-й минуте, оставляя команду без поддержки. В чем ваша заслуга, что команда выступила хорошо? Вы можете ухать, кричать и визжать, делать что хотите. Имеет полное на это право. Но вы пришли задать вопрос команде, а дергаете меня. Не получается это у вас, ребята», — добавил он.

«Локомотив» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России и завоевал прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Главным тренером «красно-зеленых» большую часть сезона был Юрий Семин, которого в июне сменил Марко Николич.

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