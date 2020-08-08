Футболист ЦСКА Влашич пропускает матч с «Химками» из-за мышечной травмы

О сроках восстановления 22-летнего хорвата не сообщается. Встреча проходит на «Арене-Химки», текущий счет — 1:0 в пользу ЦСКА.

В прошлом сезоне Влашич провел за ЦСКА 38 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 7 голевых передач. В субботу хорватский полузащитник был признан лучшим игроком сезона-2020/20 в составе ЦСКА по версии болельщиков.