ЦСКА обыграл «Химки» в матче открытия нового сезона РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Голы в составе армейцев забили Константин Кучаев (18-я минута) и Алан Дзагоев (45). На 54-й минуте Дзагоев из-за травмы покинул поле.

Для Кучаева этот гол стал первым с 27 сентября 2017 года, когда он в Лиге чемпионов поразил ворота «Манчестер Юнайтед» (1:4). В чемпионате России полузащитник забил впервые. Получивший травму хорват Никола Влашич впервые пропустил матч национального первенства после своего перехода в ЦСКА (июнь 2019 года). За ЦСКА дебютировал вышедший на замену на 84-й минуте аргентинский нападающий Адольфо Гайч, он пополнил состав команды в среду.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jl0V2DJ5Kss" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Химки» в последний раз играли в высшем дивизионе чемпионата России в сезоне-2009. Лучшим достижением команды в лиге является девятое место. ЦСКА впервые с 1999 года не выпустил в основном составе ни одного легионера.

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В следующем туре армейцы сыграют 15 августа на своем поле с «Тамбовом». «Химки» днем ранее встретятся на выезде с «Сочи».

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