ЦСКА обыграл «Химки» в матче открытия нового сезона РПЛ
ХИМКИ /Московская область/, 8 августа. /ТАСС/. ЦСКА обыграл в гостях подмосковные «Химки» со счетом 2:0 в матче первого тура Тинькофф — Российской
ХИМКИ /Московская область/, 8 августа. /ТАСС/. ЦСКА обыграл в гостях подмосковные «Химки» со счетом 2:0 в матче первого тура Тинькофф — Российской
Голы в составе армейцев забили Константин Кучаев (18-я минута) и Алан Дзагоев (45). На 54-й минуте Дзагоев
Для Кучаева этот гол стал первым с 27 сентября 2017 года, когда он в Лиге чемпионов поразил ворота «Манчестер Юнайтед» (1:4). В чемпионате России полузащитник забил впервые. Получивший травму хорват Никола Влашич впервые пропустил матч национального первенства после своего перехода в ЦСКА (июнь 2019 года). За ЦСКА дебютировал вышедший на замену на 84-й минуте аргентинский нападающий Адольфо Гайч, он пополнил состав команды в среду.
«Химки» в последний раз играли в высшем дивизионе чемпионата России в сезоне-2009. Лучшим достижением команды в лиге является девятое место. ЦСКА впервые с 1999 года не выпустил в основном составе ни одного легионера.
В следующем туре армейцы сыграют 15 августа на своем поле с «Тамбовом». «Химки» днем ранее встретятся на выезде с «Сочи».
Прошлый сезон РПЛ завершился 22 июля. В новом розыгрыше продолжат действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Число болельщиков на трибунах в большинстве регионов будет ограничено 25%.