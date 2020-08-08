Гол Мамаева принес «Ростову» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

Субботняя встреча, прошедшая в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», завершилась со счетом 1:0. Забитым мячом на 21-й минуте отметился Павел Мамаев.

«Ростов» в следующем туре примет петербургский «Зенит» 15 августа, а «Тамбов» в этот же день сыграет на выезде с московским ЦСКА.