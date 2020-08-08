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20:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Мамаева принес «Ростову» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. «Ростов» на выезде одержал победу над «Тамбовом» в матче первого тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

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Источник: РИА "Новости"

Субботняя встреча, прошедшая в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», завершилась со счетом 1:0. Забитым мячом на 21-й минуте отметился Павел Мамаев.

«Ростов» в следующем туре примет петербургский «Зенит» 15 августа, а «Тамбов» в этот же день сыграет на выезде с московским ЦСКА.

Тамбов
0:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
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