Гол Мамаева принес «Ростову» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. «Ростов» на выезде одержал победу над «Тамбовом» в матче первого тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. «Ростов» на выезде одержал победу над «Тамбовом» в матче первого тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.
Субботняя встреча, прошедшая в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», завершилась со счетом 1:0. Забитым мячом на 21-й минуте отметился Павел Мамаев.
«Ростов» в следующем туре примет петербургский «Зенит» 15 августа, а «Тамбов» в этот же день сыграет на выезде с московским ЦСКА.