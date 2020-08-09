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12:45 (мск), источник: ТАСС

Кокорин: Тедеско и Джикия сумели создать рабочую обстановку в «Спартаке»

ТАСС, 9 августа. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско и капитан команды Георгий Джикия сумели создать рабочую обстановку внутри коллектива. Такое мнение высказал нападающий «Спартака» Александр Кокорин, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа. В воскресенье московский клуб дома проведет матч первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», за который до перехода в «Спартак» выступал Кокорин.

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«Доменико — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам, — считает Кокорин. — Хоть я и в “Спартаке” всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне. Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива. И Доменико, и Георгий с этим справились».

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«Очень жду момента [ выхода на домашний стадион “Спартака” ]. “Открытие-Арена” — один из немногих стадионов в России, который всегда заполнен, и болельщики создают потрясающую атмосферу, помогая футболистам выкладываться чуть больше чем на 100%. Жаль, что сейчас не все красно-белые смогут попасть на матч, но таковы реалии. Жду, когда снимут ограничения и все болельщики смогут прийти на стадион и поддержать нас», — добавил нападающий.

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