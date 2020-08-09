ФК «Зенит»: Успехи клуба стали поводом для Родченкова напомнить о себе

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Ранее Родченков заявил британскому изданию The Daily Mail о том, что бывший глава медицинского штаба «Зенита» Сергей Пухов, работавший в петербургском клубе с 2006 по 2017 год, имел прямое отношение к допинговым нарушениям. По его словам, Пухов, около трех лет назад ушедший в отставку, был «любимым врачом» тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина, многие воспитанники которого были отстранены от международных соревнований за употребление запрещенных препаратов. Также Родченков утверждает, что экс-врач «Зенита» был соратником бывшего главного тренера сборной России по легкой атлетике Валерия Куличенко, который якобы имел отношение к распространению допинга среди спортсменов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--05b5e3a98bfa6230bd1a" data-vnd="05b5e3a98bfa6230bd1a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=05b5e3a98bfa6230bd1a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«К заявлениям и прочим интерпретациям Родченкова относимся индифферентно, — сказал Макаренко. — В спортивной индустрии широко распространена практика использования биоактивных добавок в том числе через инъекции — при соблюдении всех требований и правил безопасности это абсолютно легальная и разрешенная мера, о чем четко прописано в медицинском регламенте. И у нас нет никаких сомнений в профессиональных компетенциях и честности Сергея Пухова».

В публикации The Daily Mail также приводятся воспоминания бывшего полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена из его книги, в которой нидерландский футболист писал о том, что в медицинском штабе клуба повсюду были иглы и шприцы, а также игроки с капельницами.

Он также утверждал, что Пухов предлагал ему уколы и он соглашался, отмечая их позитивный эффект и невероятный заряд энергии. При этом он подчеркивал, что был уверен в том, что ничего незаконного не происходило. Риксен скончался в сентябре 2019 года от бокового амиотрофического склероза, который был диагностирован у него в 2013 году.

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«Воспоминания Фернандо передают только его личные впечатления, проблем с допингом у Риксена и других игроков в “Зените” не было — наши футболисты сдали сотни проб в рамках европейских турниров и внутри страны, — подчеркнул пресс-секретарь петербургского клуба. — Мы знаем, что Фернандо не раз искренне рассказывал о своей жизни вне футбола, поэтому у него могли быть проблемы с другими запрещенными веществами, но для нас он был и навсегда останется хорошим человеком и большим профессионалом».