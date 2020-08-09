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16:22 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» продлил контракт с футболистом Магкеевым

ТАСС, 9 августа. Московский футбольный клуб «Локомотив» подписал новый контракт с защитником Станиславом Магкеевым. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

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Контракт с 21-летним россиянином рассчитан на четыре года.

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«Очень рад, что мы продлили контракт. Я стал игроком “Локомотива” в 15 лет, за эти годы накопилось много памятных моментов — дебют в молодежной команде, переход в “Казанку”, первая тренировка с основой, кубок, суперкубок, матчи Лиги чемпионов. В “Локомотиве” собраны игроки высочайшего уровня, хочу расти и прогрессировать рядом с ними. Надеюсь, впереди у нас еще много побед», — сказал игрок.

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В минувшем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) Магкеев провел 10 матчей. В составе клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

В первом туре нового сезона РПЛ «Локомотив» сыграет на выезде 11 августа с казанским «Рубином».

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