«Локомотив» продлил контракт с футболистом Магкеевым
ТАСС, 9 августа. Московский футбольный клуб «Локомотив» подписал новый контракт с защитником Станиславом Магкеевым. Об этом сообщает
ТАСС, 9 августа. Московский футбольный клуб «Локомотив» подписал новый контракт с защитником Станиславом Магкеевым. Об этом сообщает
Контракт с 21-летним россиянином рассчитан на четыре года.
«Очень рад, что мы продлили контракт. Я стал игроком “Локомотива” в 15 лет, за эти годы накопилось много памятных моментов — дебют в молодежной команде, переход в “Казанку”, первая тренировка с основой, кубок, суперкубок, матчи Лиги чемпионов. В “Локомотиве” собраны игроки высочайшего уровня, хочу расти и прогрессировать рядом с ними. Надеюсь, впереди у нас еще много побед», — сказал игрок.
В минувшем сезоне Тинькофф — Российской
В первом туре нового сезона РПЛ «Локомотив» сыграет на выезде 11 августа с казанским «Рубином».