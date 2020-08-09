«Локомотив» продлил контракт с футболистом Магкеевым

«Очень рад, что мы продлили контракт. Я стал игроком “Локомотива” в 15 лет, за эти годы накопилось много памятных моментов — дебют в молодежной команде, переход в “Казанку”, первая тренировка с основой, кубок, суперкубок, матчи Лиги чемпионов. В “Локомотиве” собраны игроки высочайшего уровня, хочу расти и прогрессировать рядом с ними. Надеюсь, впереди у нас еще много побед», — сказал игрок.