13 новых правил, которые будут действовать в РПЛ с этого сезона

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В апреле этого года IFAB принял изменения в ряд правил, обновил словарь футбольных терминов и дополнил практические рекомендации. Изменения в РПЛ вступили в силу с нового сезона, поэтому самое время с ними ознакомиться, а также вспомнить, как всё-таки работает VAR.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e2cbe7d719b80b2a5131" data-vnd="e2cbe7d719b80b2a5131" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e2cbe7d719b80b2a5131" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

1. Форма штанги и перекладины

Теперь штанги и перекладины могут быть не одной формы, а комбинацией из разных: квадрат с кругом или прямоугольник с эллипсом. Главное в правилах — глубина и ширина сечения стоек должны быть одинаковыми.



Было: стойки ворот могли быть одной из четырех форм — круглой, квадратной, эллипсоидной или прямоугольной.

2. Замена дефектного мяча

Если мяч более не пригоден для игры, то судья вводит в игру новый как спорный мяч.



Было: арбитр вводил мяч в игру в том же месте, где он стал непригоден для игры.

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3. Стандарты производства электронных систем

К стандарту IMS (International Match Standart) добавили новый — FIFA Quality. Это расширяет возможности команд для использования электронных систем выступления и слежения. Главное требование — безопасность игроков.

4. Предупреждения во время серии пенальти

В Кубковых матчах жёлтые карточки, полученные в течение матча и в дополнительное время, не переносятся на серию пенальти. Это значит, что игрок, который получил вторую ЖК в момент пробития 11-метрового удара, не будет удалён с поля, так как предупреждения не суммируются.



Как было: игрока могли удалить.

5. Наказание вратарей и бьющих пенальти

Если вратарь нарушил правила пробития пенальти и удар перебивается, то арбитр при первом нарушении делает замечание, а при повторном — даёт жёлтую.



Было: голкипер сразу получал жёлтую.

Если нарушают правила и бьющий игрок, и вратарь одновременно, то наказан будет только бьющий, вне зависимости от того, забит гол или нет. Объясняется это тем, что сход вратаря с линии зачастую связан обманными действиями со стороны бьющего.



Было: если удар реализован, то гол отменяется, если нет — перебивается, а голкипер и бьющий получают по жёлтой.



Если удар пробит мимо или в стойку ворот и арбитр считает, что действия голкипера оказали серьезное влияние на бьющего, то удар будет перебит.

6. Офсайд при умышленной игре рукой в мяч

Если защитник умышленно играет рукой в мяч и после этого действия мяч попадает к игроку атаки, который в момент передачи находится за линией офсайда, то положение вне игры не засчитывается.



Было: ранее в правиле не было про игру рукой, а упоминалось только «законная» игра — ногой, головой, коленом и т. д.

7. Игра рукой

Граница руки теперь соответствует уровню подмышки. Другой вопрос — как судьи будут её определять.

Было: на усмотрение арбитра.

8. Игра рукой в атаке

Нарушением считается как умышленная, так и неумышленная игра рукой, если после касания игроком или его партнера немедленно забит гол или создан голевой момент.

Если же после соприкосновения с рукой до взятия ворот или создания голевого момента мяч проходит некоторое расстояние (пас/дриблинг) и/или совершается несколько передач, то игра рукой не фиксируется, а забитый гол засчитывается.

Было: в предыдущей редакции не было упоминания «немедленного» гола или голевого момента, также не упоминалось касание мяча партнёром.

9. Повторное касание мяча

Если при возобновлении игры (удар от ворот, свободный удар из пределов штрафной, штрафной удар в пользу команды обороны из пределов штрафной) вратарь второй раз касается мяча, то судья должен оценить, насколько ситуация была перспективной для команды соперника. В случае, когда это касание лишило противника очевидной возможности забить гол, то голкипера могут удалить. При срыве перспективной атаки вратарь получит предупреждение.



Но! Это не относится к игровым ситуациям, когда голкипер владеет мячом, кладёт его на землю, а потом, видя соперника, берёт его обратно в руки. В этом случае можно назначить только свободный удар.



Было: свободный удар без наказаний.

Если игрок при возобновлении игры повторно касается мяча, тем самым срывая перспективную атаку, он должен быть наказан не только свободным ударом, но и предупреждением.

10. Отмена отложенных жёлтых

В случае «быстрого» розыгрыша штрафного командой, против которой было совершено нарушение, все дисциплинарные наказания выносятся при следующей остановке игры. Если нарушение сорвало атаку или помешало ей, то предупреждение игроку не выносится, потому что отложенная красная карточка становится жёлтой — арбитр как бы идёт на понижение, потому что соперник получил возможность разыграть штрафной.

11. Предупреждение за любой срыв атаки

Согласно новой редакции, жёлтая карточка будет показываться за любой срыв перспективной атаки, то есть, когда есть явная возможность забить гол.



Было: карточку давали только за фол, повлёкший за собой срыв перспективной атаки.

12. «Спорный мяч»

Предупреждение выносится игроку, который не соблюдает дистанцию (4 метра) при вбрасывании мяча («спорном мяче»).

Было: карточку давали только за несоблюдение дистанции при угловом, штрафном ударе или ауте.

13. Розыгрыш удара в штрафной площади

Если при розыгрыше мяча игрок возвращает мяч вратарю грудью или головой, то удар от ворот, свободный или штрафной удар должны быть повторены. При первом инциденте наказание не предусмотрено, а вот при повторении подобных ситуаций арбитр обязан наказать игрока.

Напоминание, как работает VAR

1. Если видеоассистенты в какую-то ситуацию не вмешались, значит, судья принял правильное решение или его решение не являлось явно или очевидной ошибкой. Вмешательство происходит в следующих случаях:

— гол / нет гола;

— пенальти / нет пенальти;

— прямая красная карточка (не вторая желтая и не предупреждение — их VAR не рассматривает!);

— ошибочная идентификация (когда судья удаляет или выносит предупреждение не тому игроку).

2. Если произошёл серьезный инцидент, который судья пропустил (не заметил, повернул голову, и тд), тогда видеоассистент обязан задаться вопросом: «Какое бы решение принял арбитр, если бы видел эту ситуацию?». Если это прямая красная, назначенный пенальти или засчитанный ошибочно гол, то VAR вмешивается.



3. VAR проверяет не игровые ситуации, а решения судьи в игровой ситуации.

4. Процесс проверки не ограничен по времени, потому что точность важнее быстроты.

5. Дисциплинарные санкции, которые выносит судья после момента, который стал предметом просмотра VAR, остаются в силе. Подлежать отмене только два наказания: жёлтая за срыв перспективной атаки и красная — за лишение очевидной возможности забить гол.

6. Тренеры и игроки не могут запрашивать проверку, потому что VAR и так автоматически просматривает все потенциальные игровые ситуации, которые входят в четыре раздела, перечисленные выше.

7. Окончательное решение принимает судья — либо на основании информации, полученной от арбитров VAR, либо после самостоятельного просмотра на поле.

8. Многие ситуации проверяются «бесшумной» проверкой: если в моменте арбитр поступил правильно, то ему об этом даже не сообщают. Если судья приложил палец к уху, то он общается с видеоассистентом, а значит, игра не может быть продолжена по причине проверки VAR на предмет нарушений. Если судья показывает знак «монитор», то либо первоначальное решение изменено после просмотра видеоассистентом, либо он сам намерен подойти к монитору для просмотра момента.