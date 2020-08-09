«Спартак» — «Сочи»: Кокорин не попал в заявку, Глушенков — в старте

«Спартак» — «Сочи»: Кокорин не попал в заявку, Глушенков — в старте

Стали известны составы «Спартака» и «Сочи» на матч первого тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Москве и начнется в 20:00 мск.