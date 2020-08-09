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18:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — «Сочи»: Кокорин не попал в заявку, Глушенков — в старте

Стали известны составы «Спартака» и «Сочи» на матч первого тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Москве и начнется в 20:00 мск.

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«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Глушенков, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Умяров, Тил, Понсе.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Полоз.

Запасные: Заболотный Н., Маммана, Набиуллин, Колдунов, Боковой, Немченко, Заболотный А.

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