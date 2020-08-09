«Краснодар» разгромил «Уфу» в матче первого тура РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Дублем в составе краснодарцев отметился Реми Кабелла (53-я и 63-я минута), еще один мяч забил Маркус Берг (65).

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В составе «Краснодара» первую встречу с августа 2013 года провел вернувшийся в клуб защитник Игорь Смольников, 29 июля покинувший «Зенит». За главную команду «Уфы» дебютировал воспитанник московского «Спартака» полузащитник Кирилл Фольмер.

В предыдущий раз «Уфа» разгромно проигрывала дома в 2015 году, тогда клуб из Башкортостана уступил столичному «Локомотиву» (0:3). «Уфа» не может обыграть «Краснодар» на протяжении пяти матчей (четыре поражения, одна ничья). На своем поле уфимцы ни разу не обыгрывали кубанский клуб.

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В турнирной таблице «Краснодар» занимает первое место (3 очка), также гостевые победы ранее одержали ЦСКА и «Ростов». «Уфа» замыкает турнирную таблицу (0).