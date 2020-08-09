«Краснодар» разгромил «Уфу» в матче первого тура РПЛ
УФА, 9 августа. /ТАСС/. «Краснодар» со счетом 3:0 обыграл «Уфу» в гостевом матче первого тура Тинькофф — Российской
УФА, 9 августа. /ТАСС/. «Краснодар» со счетом 3:0 обыграл «Уфу» в гостевом матче первого тура Тинькофф — Российской
Дублем в составе краснодарцев отметился Реми Кабелла (53-я и 63-я минута), еще один мяч забил Маркус Берг (65).
В составе «Краснодара» первую встречу с августа 2013 года провел вернувшийся в клуб защитник Игорь Смольников, 29 июля покинувший «Зенит». За главную команду «Уфы» дебютировал воспитанник московского «Спартака» полузащитник Кирилл Фольмер.
В предыдущий раз «Уфа» разгромно проигрывала дома в 2015 году, тогда клуб из Башкортостана уступил столичному «Локомотиву» (0:3). «Уфа» не может обыграть «Краснодар» на протяжении пяти матчей (четыре поражения, одна ничья). На своем поле уфимцы ни разу не обыгрывали кубанский клуб.
В турнирной таблице «Краснодар» занимает первое место (3 очка), также гостевые победы ранее одержали ЦСКА и «Ростов». «Уфа» замыкает турнирную таблицу (0).
Во втором туре команда Мурада Мусаева сыграет 15 августа в гостях с «Локомотивом». «Уфа» днем ранее встретится на выезде с тульским «Арсеналом».