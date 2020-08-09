Соболев посвятил гол умершей маме и расплакался на поле
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Форвард московского «Спартака» Александр Соболев не смог сдержать слез после забитого гола в ворота «Сочи», который он посвятил своей умершей маме.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Форвард московского «Спартака» Александр Соболев не смог сдержать слез после забитого гола в ворота «Сочи», который он посвятил своей умершей маме.
Футболист открыл счет на восьмой минуте матча против «Сочи». После взятия ворот Соболев снял игровую майку, под которой была футболка с портретом мамы, а потом закрыл ею лицо и расплакался.
Первого августа