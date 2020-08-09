«Арсенал» сыграл вничью с «Ахматом» в матче первого тура РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Этот матч стал первым для Андрея Талалаева в должности главного тренера грозненского клуба, на этом посту он сменил Игоря Шалимова. В концовке прошлого сезона Талалаев тренировал самарские «Крылья Советов», которые не сумели сохранить прописку в РПЛ. В составе «Ахмата» дебютировали Артем Тимофеев и Идрис Умаев, игравший под руководством Талалаева за «Химки» в прошлом сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги.

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Эта ничья стала первой в новом сезоне чемпионата России. Туляки не могут обыграть «Ахмат» в чемпионате на протяжении четырех матчей (два поражения, две ничьи). Их последняя победа состоялась 12 августа 2018 года (3:1).