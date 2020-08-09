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21:15 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» сыграл вничью с «Ахматом» в матче первого тура РПЛ

ТУЛА, 9 августа. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью со счетом 0:0 с грозненским «Ахматом» в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Этот матч стал первым для Андрея Талалаева в должности главного тренера грозненского клуба, на этом посту он сменил Игоря Шалимова. В концовке прошлого сезона Талалаев тренировал самарские «Крылья Советов», которые не сумели сохранить прописку в РПЛ. В составе «Ахмата» дебютировали Артем Тимофеев и Идрис Умаев, игравший под руководством Талалаева за «Химки» в прошлом сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги.

Российская Премьер-Лига

Эта ничья стала первой в новом сезоне чемпионата России. Туляки не могут обыграть «Ахмат» в чемпионате на протяжении четырех матчей (два поражения, две ничьи). Их последняя победа состоялась 12 августа 2018 года (3:1).

Во втором туре «Арсенал» дома сыграет 14 августа с «Уфой». «Ахмат» в тот же день встретится в Москве со «Спартаком».

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0:0
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