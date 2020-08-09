«Спартак» сыграл вничью с «Сочи» в матче первого тура РПЛ, пропустив два гола с пенальти

В заявку на матч не попал подписавший неделей ранее контракт со «Спартаком» форвард Александр Кокорин — в концовке прошлого сезона он выступал в аренде за «Сочи», права на 29-летнего футболиста принадлежали петербургскому «Зениту». Как сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых, Кокорин пропустил матч из-за повреждения. Также в заявку не попал другой новичок «Спартака» — узбекистанский полузащитник Остон Урунов. В полузащите «Спартака» с первых минут вышел Максим Глушенков, который провел прошлый сезон на правах аренды в самарских «Крыльях Советов», а за «Сочи» дебютировали Сергей Терехов и Анатолий Немченко.