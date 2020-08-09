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22:11 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сыграл вничью с «Сочи» в матче первого тура РПЛ, пропустив два гола с пенальти

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью со счетом 2:2 с «Сочи» в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голами у хозяев отметились признанный лучшим игроком матча Александр Соболев (8-я минута) и Джордан Ларссон (10). У гостей отличились Дмитрий Полоз (15) и Кристиан Нобоа (90), оба мяча сочинцы забили с пенальти.

После забитого мяча Соболев снял игровую майку и продемонстрировал футболку, которая была посвящена матери, умершей 1 августа. В ходе празднования забитого мяча Соболев не сумел сдержать слез. Главный арбитр встречи Василий Казарцев показал игроку желтую карточку.

Во время загрузки произошла ошибка.

В заявку на матч не попал подписавший неделей ранее контракт со «Спартаком» форвард Александр Кокорин — в концовке прошлого сезона он выступал в аренде за «Сочи», права на 29-летнего футболиста принадлежали петербургскому «Зениту». Как сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых, Кокорин пропустил матч из-за повреждения. Также в заявку не попал другой новичок «Спартака» — узбекистанский полузащитник Остон Урунов. В полузащите «Спартака» с первых минут вышел Максим Глушенков, который провел прошлый сезон на правах аренды в самарских «Крыльях Советов», а за «Сочи» дебютировали Сергей Терехов и Анатолий Немченко.

Российская Премьер-Лига

В следующем матче «Спартак» примет 14 августа грозненский «Ахмат». «Сочи» в тот же день на своем поле сыграет с дебютантом лиги подмосковными «Химками».

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