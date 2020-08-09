Федун заявил о планах «Спартака» сняться с чемпионата
Московский «Спартак» в понедельник объявит о снятии с чемпионата России по футболу. Об этом заявил владелец клуба Леонид Федун, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
Московский «Спартак» в понедельник объявит о снятии с чемпионата России по футболу. Об этом заявил владелец клуба Леонид Федун, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
В воскресенье «Спартак» в матче первого тура сыграл на своем поле вничью с «Сочи» 2:2. К 10-й минуте хозяева вели 2:0. «Сочи» оба мяча забил с пенальти. Второй 11-метровый был реализован на последней минуте. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с петербуржцем Василием Казарцевым.
«Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Так и напишите. В этой клоунаде я участвовать не хочу», — сказал Федун.
Ранее в истории чемпионатов России по футболу не было случаев, когда команда досрочно завершала турнир по
Новый чемпионат России по футболу стартовал в субботу. В концовке минувшего первенства ряд матчей «Спартака» завершался судейскими скандалами. Например, в играх с «Уфой», «Тамбовом» и «Ахматом» судьи отменяли голы московской команды.
В полуфинальной встрече Кубка России с «Зенитом» арбитры назначили в ворота «Спартака» пенальти, в трех спорных ситуациях в штрафной питерцев не стали фиксировать нарушения правил и не засчитали мяч спартаковцев в конце первого тайма. После этого Федун назвал «Зенит» «дутым чемпионом».