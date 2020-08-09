Федун заявил о планах «Спартака» сняться с чемпионата

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Спартак» в матче первого тура сыграл на своем поле вничью с «Сочи» 2:2. К 10-й минуте хозяева вели 2:0. «Сочи» оба мяча забил с пенальти. Второй 11-метровый был реализован на последней минуте. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с петербуржцем Василием Казарцевым.

«Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Так и напишите. В этой клоунаде я участвовать не хочу», — сказал Федун.

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Ранее в истории чемпионатов России по футболу не было случаев, когда команда досрочно завершала турнир по каким-либо причинам.

Новый чемпионат России по футболу стартовал в субботу. В концовке минувшего первенства ряд матчей «Спартака» завершался судейскими скандалами. Например, в играх с «Уфой», «Тамбовом» и «Ахматом» судьи отменяли голы московской команды.

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