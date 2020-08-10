«Урал» и «Динамо» сыграют в РПЛ спустя месяц после очного матча

Источник: ИТАР-ТАСС

Матч «Урал» — «Динамо» начнется в 17:00 мск, главным арбитром назначен Виталий Мешков из Дмитрова. В последний раз команды встречались не так давно — месяц назад в чемпионате России предыдущего сезона и также в Екатеринбурге. Победу тогда одержал «Урал» со счетом 2:1, одним из авторов мячей у хозяев был Павел Погребняк, который покинул клуб. Еще один забивавший у «Урала» — Отман Эль-Кабир тренируется по индивидуальной программе и сыграть в понедельник не должен.

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Соперники провели между собой 23 матча, преимущество по количеству побед у «Динамо» (13−5). Бело-голубые уже долгое время не могут выиграть на Урале, в последний раз им это удалось в сентябре 2013 года, когда была одержана победа со счетом 4:1. Хет-триком тогда отметился нынешний спартаковец Александр Кокорин.

Матч с «Динамо» станет первым в качестве главного тренера для Юрия Матвеева. Специалист возглавил екатеринбургскую команду в качестве и. о. главного тренера после вылета из Кубка России, где «Урал» неожиданно проиграл в полуфинале вышедшим в премьер-лигу «Химкам». При Матвееве «Урал» уступил в ничего не значащей игре последнего тура «Локомотиву», после чего специалист был утвержден в качестве главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду в качестве и. о. в 2010—2011 годах.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 1, 10.08.2020, 17:00 Урал - Динамо -

У «Урала» помимо Эль-Кабира потерей может стать отсутствие полузащитника Дмитрия Ефремова. Помимо Погребняка, команду покинули, в частности, полузащитники Михал Кухарчик, Михаил Меркулов, защитник Мацей Вилюш — у всех истекли контракты. Выступавший за «Урал» с 2005 года, если не считать кратковременный отъезд в «Кубань», полузащитник Артем Фидлер завершил по окончании предыдущего сезона карьеру и будет работать в клубе. Что касается пополнений, то стоит отметить приход из ЦСКА вратаря Ильи Помазуна, которого армейцы отдали в аренду, а также возвращение из аренды трех полузащитников и одного игрока обороны.