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00:55 (мск), источник: ТАСС

«Урал» и «Динамо» сыграют в РПЛ спустя месяц после очного матча

ТАСС, 10 августа. Футбольные клубы «Урал» и «Динамо» в понедельник проведут между собой матч первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в Екатеринбурге. В последний раз бело-голубые одерживали победу в этом городе семь лет назад.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Матч «Урал» — «Динамо» начнется в 17:00 мск, главным арбитром назначен Виталий Мешков из Дмитрова. В последний раз команды встречались не так давно — месяц назад в чемпионате России предыдущего сезона и также в Екатеринбурге. Победу тогда одержал «Урал» со счетом 2:1, одним из авторов мячей у хозяев был Павел Погребняк, который покинул клуб. Еще один забивавший у «Урала» — Отман Эль-Кабир тренируется по индивидуальной программе и сыграть в понедельник не должен.

Российская Премьер-Лига

Соперники провели между собой 23 матча, преимущество по количеству побед у «Динамо» (13−5). Бело-голубые уже долгое время не могут выиграть на Урале, в последний раз им это удалось в сентябре 2013 года, когда была одержана победа со счетом 4:1. Хет-триком тогда отметился нынешний спартаковец Александр Кокорин.

Матч с «Динамо» станет первым в качестве главного тренера для Юрия Матвеева. Специалист возглавил екатеринбургскую команду в качестве и. о. главного тренера после вылета из Кубка России, где «Урал» неожиданно проиграл в полуфинале вышедшим в премьер-лигу «Химкам». При Матвееве «Урал» уступил в ничего не значащей игре последнего тура «Локомотиву», после чего специалист был утвержден в качестве главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду в качестве и. о. в 2010—2011 годах.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 1, 10.08.2020, 17:00

Урал-Динамо-

У «Урала» помимо Эль-Кабира потерей может стать отсутствие полузащитника Дмитрия Ефремова. Помимо Погребняка, команду покинули, в частности, полузащитники Михал Кухарчик, Михаил Меркулов, защитник Мацей Вилюш — у всех истекли контракты. Выступавший за «Урал» с 2005 года, если не считать кратковременный отъезд в «Кубань», полузащитник Артем Фидлер завершил по окончании предыдущего сезона карьеру и будет работать в клубе. Что касается пополнений, то стоит отметить приход из ЦСКА вратаря Ильи Помазуна, которого армейцы отдали в аренду, а также возвращение из аренды трех полузащитников и одного игрока обороны.

У «Динамо» стоит выделить приход полузащитника Даниила Фомина из «Уфы». Также бело-голубые выкупили у «Уфы» контракт нападающего Сильвестра Игбуна, который выступал за «Динамо» на правах аренды. Покинули команду, в частности, нападающий Кирилл Панченко, полузащитники Роман Нойштедтер, Жоаозиньо и Артур Юсупов, защитник Владимир Рыков, у которых истекли контракты.

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