«Урал» и «Динамо» сыграют в РПЛ спустя месяц после очного матча
ТАСС, 10 августа. Футбольные клубы «Урал» и «Динамо» в понедельник проведут между собой матч первого тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 10 августа. Футбольные клубы «Урал» и «Динамо» в понедельник проведут между собой матч первого тура Тинькофф — Российской
Матч «Урал» — «Динамо» начнется в 17:00 мск, главным арбитром назначен Виталий Мешков из Дмитрова. В последний раз команды встречались не так давно — месяц назад в чемпионате России предыдущего сезона и также в Екатеринбурге. Победу тогда одержал «Урал» со счетом 2:1, одним из авторов мячей у хозяев был Павел Погребняк, который покинул клуб. Еще один забивавший у «Урала» — Отман
Соперники провели между собой 23 матча, преимущество по количеству побед у «Динамо» (13−5).
Матч с «Динамо» станет первым в качестве главного тренера для Юрия Матвеева. Специалист возглавил екатеринбургскую команду в качестве и. о. главного тренера после вылета из Кубка России, где «Урал» неожиданно проиграл в полуфинале вышедшим в
У «Урала» помимо
У «Динамо» стоит выделить приход полузащитника Даниила Фомина из «Уфы». Также