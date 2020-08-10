Один из игроков «Зенита» заразился коронавирусом

«Что касается ситуации с коронавирусом, здесь ситуация абсолютно простая. У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора. Других заражений нет», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».