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12:43 (мск), источник: ТАСС

Фонд защиты прав спортсменов просит РФС аннулировать результат матча «Спартак» — «Сочи»

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Фонд защиты прав спортсменов обратился к председателю контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артуру Григорьянцу с просьбой аннулировать результат матча 1-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи» и провести проверку в отношении главного арбитра встречи Василия Казарцева. Об этом говорится в письме исполнительного директора фонда Ивана Мельникова, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

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В воскресенье «Спартак» в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызывает сомнения. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил изданию «Спорт-Экспресс», что в понедельник команда снимется с чемпионата России.

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Спартак (Москва)
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«Арбитр Казарцев на 88-й минуте назначил пенальти в ворота “Спартака”, совершив грубую ошибку в судействе, повлиявшую на исход матча. На предоставляемой видеозаписи явно видно отсутствие нарушения правил со стороны игрока “Спартака” Самуэля Жиго, однако несмотря на использование системы видеоассистента рефери (VAR), главный арбитр матча принял сомнительное для всего футбольного сообщества решение, которое дискредитировало всю работу судейского состава матча», — говорится в документе.

В письме подчеркивается, что на основании ч. 2 ст. 53 дисциплинарного регламента РФС, контрольно-дисциплинарный комитет вправе по своей инициативе возбудить производство по делу о дисциплинарном нарушении и применять спортивные санкции на основании материалов средств массовой информации и иных материалов, полученных из общедоступных источников.

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«В связи с чем направляю Вам видеозапись фрагмента матча, подтверждающее вышеизложенную информацию по подведомственности. Прошу Вас на основании дисциплинарного регламента РФС рассмотреть возможность аннулирования матча “Спартак” — “Сочи” и принять правовое решение о последствии аннулирования результата в качестве переигровки, либо о присуждении поражения “Сочи”, а также провести проверку работы арбитров матча и в случае выявления нарушений и установления вины рассмотреть возможность применения дисциплинарных санкций в их отношении», — подчеркивается в письме.

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