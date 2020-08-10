Фонд защиты прав спортсменов просит РФС аннулировать результат матча «Спартак» — «Сочи»
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Фонд защиты прав спортсменов обратился к председателю
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Фонд защиты прав спортсменов обратился к председателю
В воскресенье «Спартак» в матче первого тура Тинькофф — Российской
«Арбитр Казарцев на 88-й минуте назначил пенальти в ворота “Спартака”, совершив грубую ошибку в судействе, повлиявшую на исход матча. На предоставляемой видеозаписи явно видно отсутствие нарушения правил со стороны игрока “Спартака” Самуэля Жиго, однако несмотря на использование системы видеоассистента рефери (VAR), главный арбитр матча принял сомнительное для всего футбольного сообщества решение, которое дискредитировало всю работу судейского состава матча», — говорится в документе.
В письме подчеркивается, что на основании ч. 2 ст. 53 дисциплинарного регламента РФС,
«В связи с чем направляю Вам видеозапись фрагмента матча, подтверждающее вышеизложенную информацию по подведомственности. Прошу Вас на основании дисциплинарного регламента РФС рассмотреть возможность аннулирования матча “Спартак” — “Сочи” и принять правовое решение о последствии аннулирования результата в качестве переигровки, либо о присуждении поражения “Сочи”, а также провести проверку работы арбитров матча и в случае выявления нарушений и установления вины рассмотреть возможность применения дисциплинарных санкций в их отношении», — подчеркивается в письме.