Фонд защиты прав спортсменов просит РФС аннулировать результат матча «Спартак» — «Сочи»

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В воскресенье «Спартак» в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызывает сомнения. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил изданию «Спорт-Экспресс», что в понедельник команда снимется с чемпионата России.

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Спартак (Москва) Все о команде

«Арбитр Казарцев на 88-й минуте назначил пенальти в ворота “Спартака”, совершив грубую ошибку в судействе, повлиявшую на исход матча. На предоставляемой видеозаписи явно видно отсутствие нарушения правил со стороны игрока “Спартака” Самуэля Жиго, однако несмотря на использование системы видеоассистента рефери (VAR), главный арбитр матча принял сомнительное для всего футбольного сообщества решение, которое дискредитировало всю работу судейского состава матча», — говорится в документе.

В письме подчеркивается, что на основании ч. 2 ст. 53 дисциплинарного регламента РФС, контрольно-дисциплинарный комитет вправе по своей инициативе возбудить производство по делу о дисциплинарном нарушении и применять спортивные санкции на основании материалов средств массовой информации и иных материалов, полученных из общедоступных источников.

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