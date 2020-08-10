Александр Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ «Спартак» — «Сочи»
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Результат матча первого тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Результат матча первого тура Тинькофф — Российской
«Спартак» в воскресенье в Москве сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака», второй — в концовке встречи. В тот же день владелец московского клуба Леонид Федун сообщил газете «Спорт-Экспресс», что 10 августа хочет объявить о снятии команды с чемпионата России. Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что не может представить турнир без
«Я хочу высказаться не как болельщик “Спартака”, а как человек, который давно смотрит футбол и сам играл, — сказал Жуков. — Мне кажется, что для любого человека, который разбирается в футболе
По мнению собеседника агентства, заявление о снятии «Спартака» с чемпионата России было сделано Федуном на эмоциях. «Спартак» не должен сниматься. Другое дело, что, по моему мнению, результат этого матча надо аннулировать. Вчера было явно неспортивное действо, — отметил почетный президент ОКР.
Согласно статье 5.7 «Аннулирование результата матча» регламента РПЛ, аннулирование результата матча возможно лишь по решению
В утвержденном 1 августа дисциплинарном регламенте РФС есть статья 21 — «Аннулирование результата матча». В ее втором пункте говорится о том, что «последствием аннулирования результата матча может быть назначение переигровки, присуждение поражения одной из команд либо обеим командам, участвующим в матче». «Последствие аннулирования результата матча определяется настоящим регламентом или регламентом соревнования, а в случаях, когда указанными документами не определены последствия аннулирования результата матча, — решением юрисдикционного органа».