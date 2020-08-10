Александр Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ «Спартак» — «Сочи»

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

«Спартак» в воскресенье в Москве сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака», второй — в концовке встречи. В тот же день владелец московского клуба Леонид Федун сообщил газете «Спорт-Экспресс», что 10 августа хочет объявить о снятии команды с чемпионата России. Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что не может представить турнир без красно-белых.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3f462f5f1cb97e9d87c4" data-vnd="3f462f5f1cb97e9d87c4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3f462f5f1cb97e9d87c4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я хочу высказаться не как болельщик “Спартака”, а как человек, который давно смотрит футбол и сам играл, — сказал Жуков. — Мне кажется, что для любого человека, который разбирается в футболе более-менее, очевидно, что эти судейские решения по пенальти были предвзятыми. На мой взгляд, Российскому футбольному союзу нужно очень серьезно подойти к этой ситуации. Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать».

По мнению собеседника агентства, заявление о снятии «Спартака» с чемпионата России было сделано Федуном на эмоциях. «Спартак» не должен сниматься. Другое дело, что, по моему мнению, результат этого матча надо аннулировать. Вчера было явно неспортивное действо, — отметил почетный президент ОКР.

Согласно статье 5.7 «Аннулирование результата матча» регламента РПЛ, аннулирование результата матча возможно лишь по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС). Для этого «Спартак» должен направить протест, по результатам которого, если будет подтверждено, что «несоблюдение правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча повлияло на его результат, юрисдикционный орган (в данном случае КДК РФС — прим. ТАСС) может принять решение об аннулировании результата матча с последующей переигровкой либо присуждением поражения».

Спартак (Москва) Все о команде