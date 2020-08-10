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13:06 (мск), источник: ТАСС

Александр Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ «Спартак» — «Сочи»

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Результат матча первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи» стоит аннулировать. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), вице-спикер Госдумы Александр Жуков, который является болельщиком «Спартака».

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«Спартак» в воскресенье в Москве сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака», второй — в концовке встречи. В тот же день владелец московского клуба Леонид Федун сообщил газете «Спорт-Экспресс», что 10 августа хочет объявить о снятии команды с чемпионата России. Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что не может представить турнир без красно-белых.

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«Я хочу высказаться не как болельщик “Спартака”, а как человек, который давно смотрит футбол и сам играл, — сказал Жуков. — Мне кажется, что для любого человека, который разбирается в футболе более-менее, очевидно, что эти судейские решения по пенальти были предвзятыми. На мой взгляд, Российскому футбольному союзу нужно очень серьезно подойти к этой ситуации. Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать».

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По мнению собеседника агентства, заявление о снятии «Спартака» с чемпионата России было сделано Федуном на эмоциях. «Спартак» не должен сниматься. Другое дело, что, по моему мнению, результат этого матча надо аннулировать. Вчера было явно неспортивное действо, — отметил почетный президент ОКР.

Согласно статье 5.7 «Аннулирование результата матча» регламента РПЛ, аннулирование результата матча возможно лишь по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС). Для этого «Спартак» должен направить протест, по результатам которого, если будет подтверждено, что «несоблюдение правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча повлияло на его результат, юрисдикционный орган (в данном случае КДК РФС — прим. ТАСС) может принять решение об аннулировании результата матча с последующей переигровкой либо присуждением поражения».

Спартак (Москва)

В утвержденном 1 августа дисциплинарном регламенте РФС есть статья 21 — «Аннулирование результата матча». В ее втором пункте говорится о том, что «последствием аннулирования результата матча может быть назначение переигровки, присуждение поражения одной из команд либо обеим командам, участвующим в матче». «Последствие аннулирования результата матча определяется настоящим регламентом или регламентом соревнования, а в случаях, когда указанными документами не определены последствия аннулирования результата матча, — решением юрисдикционного органа».

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