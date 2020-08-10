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13:26 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Соболев поблагодарил команду за поддержку в связи с кончиной матери

ТАСС, 10 августа. Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поблагодарил партнеров по команде, руководство футбольного клуба и болельщиков за поддержку в связи с кончиной матери. Слова благодарности 23-летний форвард опубликовал в Instagram.

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В воскресном матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2) нападающий открыл счет, после чего снял игровую майку, под которой оказалась футболка с фотографией матери игрока, которая скончалась за несколько дней до матча. В этот момент Соболев расплакался, а партнеры по команде окружили его, не празднуя гол. Главный арбитр встречи Василий Казарцев показал футболисту желтую карточку, действуя согласно регламенту.

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«Мамуля, я исполню твою мечту, я буду сильным, обещаю. Спасибо всем за поддержку: команде, руководству, болельщикам. Я вас всех люблю», — написал Соболев.

Соболев в январе 2020 года перешел в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» на правах аренды. В мае красно-белые сообщили о выкупе прав на футболиста. В 15 играх за «Спартак» Соболев забил пять мячей.

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В прошлом сезоне он занял четвертое место в в списке бомбардиров с 12 голами.

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