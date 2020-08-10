Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал
Динамо
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Байер
Футбол. Премьер-лига
9.08
Уфа
Краснодар
03
Футбол. Премьер-лига
9.08
Арсенал Т
Ахмат
00
Футбол. Премьер-лига
9.08
Спартак
Сочи
22
Все события
Фоторепортажи
12Месси опять все решил: «Барса» вышла в ¼ финала ЛЧ
13Вспышка гнева в Черкизове. Кадры общения Кикнадзе и фанатов «Локо»
14:01 (мск), источник: Vesti.kz

В московском «Динамо» прокомментировали интерес к футболистам из Казахстана

Скаут-аналитик московского «Динамо» Сергей Титов рассказал корреспонденту Vesti.kz, проявлял ли клуб интерес к полузащитнику сборной Казахстана Исламбеку Куату. На данный момент 27-летний футболист по-прежнему является свободным агентом.

Наверх

«В “Динамо” просматривали игроков из Казахстана, но других. Исламбек Куат не рассматривался клубом», — заявил Титов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что с января по июль 2020 года Куат являлся игроком «Оренбурга», но после вылета команды из российский премьер-лиги стороны расторгли соглашение по взаимному согласию.

Российская Премьер-Лига

Кандидатуру Куата рассматривают несколько клубов РПЛ, в числе которых волгоградский «Ротор» и грозненский «Ахмат». Также игрок получил предложение из чемпионата Турции.

Возвращение хавбека в «Кайрат» маловероятно, о чем уже заявили Алексей Шпилевский и Кайрат Боранбаев. За алмтаинский клуб Куат выступал на протяжении шести сезонов до перехода в «Оренбург».

Читайте также
"Барыс" тоже снимется? Три хоккейных клуба из Казахстана решили уйти из российской лиги
«Бездарный театр». «Спартак» упустил победу после ошибки судьи
Множество сенсаций. Окончен предварительный раунд Кубка Стэнли
«Реал» намерен купить аргентинского форварда «Ювентуса»
Первые игры российских клубов в еврокубках пройдут без зрителей
Названа символическая сборная лучших трансферов сезона
Жуков призвал аннулировать результат матча «Спартак» - «Сочи»
Экс-тренер «Тоттенхэма» близок к трудоустройству в «Роме»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь