В московском «Динамо» прокомментировали интерес к футболистам из Казахстана

«В “Динамо” просматривали игроков из Казахстана, но других. Исламбек Куат не рассматривался клубом», — заявил Титов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3f462f5f1cb97e9d87c4" data-vnd="3f462f5f1cb97e9d87c4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3f462f5f1cb97e9d87c4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что с января по июль 2020 года Куат являлся игроком «Оренбурга», но после вылета команды из российский премьер-лиги стороны расторгли соглашение по взаимному согласию.

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Кандидатуру Куата рассматривают несколько клубов РПЛ, в числе которых волгоградский «Ротор» и грозненский «Ахмат». Также игрок получил предложение из чемпионата Турции.