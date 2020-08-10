В московском «Динамо» прокомментировали интерес к футболистам из Казахстана

«В “Динамо” просматривали игроков из Казахстана, но других. Исламбек Куат не рассматривался клубом», — заявил Титов.
Напомним, что с января по июль 2020 года Куат являлся игроком «Оренбурга», но после вылета команды из российский
Кандидатуру Куата рассматривают несколько клубов РПЛ, в числе которых волгоградский «Ротор» и грозненский «Ахмат». Также игрок получил предложение из чемпионата Турции.
Возвращение хавбека в «Кайрат» маловероятно, о чем уже заявили Алексей Шпилевский и Кайрат Боранбаев. За алмтаинский клуб Куат выступал на протяжении шести сезонов до перехода в «Оренбург».