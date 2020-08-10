«Спартак» уговорили остаться в РПЛ
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уговорил владельца московского «Спартака» Леонида Федуна оставить команду в Российской
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уговорил владельца московского «Спартака» Леонида Федуна оставить команду в Российской
После матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» Дюков и Федун встретились и поговорили. «Федун считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки против нее», — отметил источник издания в РФС.
В «Спартаке» сообщили, что Дюкову удалось быстро отговорить Федуна от снятия команды с первенства. «Заявление Федуна о снятии было эмоциональным. “Спартак” сниматься не будет», — заключил источник.
О том, что
Встреча прошла 9 августа в Москве и завершилась со счетом 2:2. При этом