Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал
Динамо
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Байер
Футбол. Премьер-лига
9.08
Уфа
Краснодар
03
Футбол. Премьер-лига
9.08
Арсенал Т
Ахмат
00
Футбол. Премьер-лига
9.08
Спартак
Сочи
22
Все события
Фоторепортажи
12Месси опять все решил: «Барса» вышла в ¼ финала ЛЧ
10Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко
13:53 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартак» уговорили остаться в РПЛ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уговорил владельца московского «Спартака» Леонида Федуна оставить команду в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

После матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» Дюков и Федун встретились и поговорили. «Федун считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки против нее», — отметил источник издания в РФС.

Во время загрузки произошла ошибка.

В «Спартаке» сообщили, что Дюкову удалось быстро отговорить Федуна от снятия команды с первенства. «Заявление Федуна о снятии было эмоциональным. “Спартак” сниматься не будет», — заключил источник.

Спартак (Москва)

О том, что красно-белые могут отказаться от участия в дальнейшем розыгрыше РПЛ, Федун заявил 9 августа. По мнению функционера, судейство в матче с «Сочи» было предвзятым. В частности, второй пенальти, назначенный в ворота «Спартака» на 90-й минуте и реализованный Кристианом Нобоа, был назначен ошибочно, что позднее признал глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

Встреча прошла 9 августа в Москве и завершилась со счетом 2:2. При этом красно-белые вели до последней минуты основного времени.

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
«Бездарный театр». «Спартак» упустил победу после ошибки судьи
Множество сенсаций. Окончен предварительный раунд Кубка Стэнли
«Реал» намерен купить аргентинского форварда «Ювентуса»
Бывшая команда Панарина добила звездный «Торонто» в Кубке Стэнли
Названа символическая сборная лучших трансферов сезона
Жуков призвал аннулировать результат матча «Спартак» - «Сочи»
Экс-тренер «Тоттенхэма» близок к трудоустройству в «Роме»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь