«Спартак» уговорили остаться в РПЛ

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После матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» Дюков и Федун встретились и поговорили. «Федун считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки против нее», — отметил источник издания в РФС.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3f462f5f1cb97e9d87c4" data-vnd="3f462f5f1cb97e9d87c4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3f462f5f1cb97e9d87c4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В «Спартаке» сообщили, что Дюкову удалось быстро отговорить Федуна от снятия команды с первенства. «Заявление Федуна о снятии было эмоциональным. “Спартак” сниматься не будет», — заключил источник.

Спартак (Москва) Все о команде

О том, что красно-белые могут отказаться от участия в дальнейшем розыгрыше РПЛ, Федун заявил 9 августа. По мнению функционера, судейство в матче с «Сочи» было предвзятым. В частности, второй пенальти, назначенный в ворота «Спартака» на 90-й минуте и реализованный Кристианом Нобоа, был назначен ошибочно, что позднее признал глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.