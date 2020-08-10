РПЛ объяснила, почему нельзя отменить результат матча «Спартак» — «Сочи»

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Накануне «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью — 2:2, хотя по ходу матча выигрывал со счетом 2:0. Гости оба гола забили с пенальти. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун, недовольный судейством, заявил, что команда снимется с турнира.

Спартак (Москва) Все о команде

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Некоторые эксперты предложили аннулировать результат матча, так как на него напрямую повлияли результативные ошибки арбитров.

В РПЛ отметили, что пока не получали от клуба никаких документов по поводу снятия с чемпионата.

В «Спартаке» заявляли, что направят в экспертно-судейскую комиссию РФС письмо по всем спорным эпизодам матча.