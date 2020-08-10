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16:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РПЛ объяснила, почему нельзя отменить результат матча «Спартак» — «Сочи»

С-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Аннулировать результат матча чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Сочи» невозможно, так как это не предусмотрено регламентом соревнований, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской премьер-лиги.

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Накануне «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью — 2:2, хотя по ходу матча выигрывал со счетом 2:0. Гости оба гола забили с пенальти. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун, недовольный судейством, заявил, что команда снимется с турнира.

Спартак (Москва)
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Некоторые эксперты предложили аннулировать результат матча, так как на него напрямую повлияли результативные ошибки арбитров.

В РПЛ отметили, что пока не получали от клуба никаких документов по поводу снятия с чемпионата.

В «Спартаке» заявляли, что направят в экспертно-судейскую комиссию РФС письмо по всем спорным эпизодам матча.

Главным судьей встречи был Василий Казарцев, за систему видеопомощи арбитрам (VAR) отвечал Алексей Еськов, а его ассистентом был Тихон Калугин. Как заявляли в РФС, Казарцев и Еськов пройдут проверку на полиграфе.

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