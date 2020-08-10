РПЛ объяснила, почему нельзя отменить результат матча «Спартак» — «Сочи»

Накануне «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью — 2:2, хотя по ходу матча выигрывал со счетом 2:0. Гости оба гола забили с пенальти. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун, недовольный судейством, заявил, что команда снимется с турнира.
Некоторые эксперты предложили аннулировать результат матча, так как на него напрямую повлияли результативные ошибки арбитров.
В РПЛ отметили, что пока не получали от клуба никаких документов по поводу снятия с чемпионата.
В «Спартаке» заявляли, что направят в
Главным судьей встречи был Василий Казарцев, за систему видеопомощи арбитрам (VAR) отвечал Алексей Еськов, а его ассистентом был Тихон Калугин. Как заявляли в РФС, Казарцев и Еськов пройдут проверку на полиграфе.