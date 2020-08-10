Вновь один из лучших. Зайнутдинов успешно начал новый сезон в «Ростове»

Короткий перерыв между двумя чемпионатами практически никак не отразился на стартовом составе «Ростова» — да, клубом были подписаны несколько игроков, но они не будут конкурентами Зайнутдинова.

Бахтиер снова вышел в основе, при этом у команды Валерия Карпина остались в запасе Хорен Байрамян и Роман Еременко. Зайнутдинов по обыкновению много двигался, часто вступал в верховые единоборства, несколько раз за тайм менялся флангами с Алексеем Ионовым, но, даже владея игровым преимуществом, всему «Ростову» не хватало остроты в атаке.

Тем не менее Зайнутдинову удалось несколько раз проникнуть в штрафную и создать нервозность у ворот «Тамбова». В одном случае его удар из пределов штрафной оказался заблокирован, а во второй раз Бахтиер отлично обыграл защитника на левом фланге, вошел в штрафную и сильно прострелил вдоль ворот — увы, замкнуть передачу никто не сумел.

Рейтинг игры казахстанца по данным Whoscored.com — 7,1. Выше показатели только у Матиаса Норманна (7,5), Павла Мамаева (7,5) и Максима Осипенко (7,4). Зайнутдинов дважды бил по воротам, сделал 21 передачу, один раз сфолил, совершил 35 касаний с мячом и 18 раз вступал в единоборства.

Бахтиер отыграл 71 минуту, после чего он был заменен на Байрамяна. «Ростов» удачно стартовал в новом сезоне, а Зайнутдинов продолжает уверенно обосновывать свое место в основной обойме.