Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Байер
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал
Динамо
02
Футбол. Премьер-лига
9.08
Спартак
Сочи
22
Футбол. Премьер-лига
11.08
Ротор
Зенит
Футбол. Премьер-лига
11.08
Рубин
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
19«Зенит» — супер! Лучшие кадры матча с «Локомотивом»
13Вспышка гнева в Черкизове. Кадры общения Кикнадзе и фанатов «Локо»
20:15 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб российской премьер-лиги купил воспитанника «Тобола»

Уроженец Костаная Александр Зуев подписал четырехлетний контракт с «Рубином».

Наверх

Казанский клуб на официальном сайте объявил, что выкупил права на 24-летнего футболиста у «Ростова». В минувшем сезоне он выступал за «Рубин» на правах аренды и в 25 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал два ассиста.

Сумма трансфера Зуева пока не уточняется. На данный момент Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро, а его контракт с «Ростовом» действовал еще два года.

Для Зуева «Рубин» стал третьей командой в российской премьер-лиге. Ранее он также выступал за «Крылья Советов» и московский «Спартак».

Родился Зуев в Костанае. Футболом он начинал заниматься в детской школе «Тобола», а в 2005 году вместе с семьей переехал в Челябинск. На юношеском уровне игрок выступал за клуб «Чертаново».

В 2013 году Зуев в составе юношеской сборной России (до 17 лет) стал чемпионом Европы. Через год вместе с командой он дошел до финала Евро (до 19 лет). Также хавбек выступал за молодежную сборную.

В 2016 году российские СМИ сообщали, что Зуев получил предложение от Казахстанской федерации футбола (КФФ). Правила ФИФА разрешают ему в будущем выступать за Казахстан.

Короткая история, музыкальный лейбл и трансфер казахстанца. С кем сыграет "Кайрат" в Лиге Европы
«Динамо» впервые с 2014 года одержало победу в первом туре РПЛ
В РФС получили письмо московского «Спартака»
Российский боец отстранен на 45 дней после поражения нокаутом
Плющенко опубликовал фрагмент новой программы Трусовой (видео)
Гол Роналду признан лучшим по итогам ответных матчей 1/8 ЛЧ
Светлана Кузнецова отказалась от участия в US Open
Казанский «Рубин» выкупил права на полузащитника «Ростова»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь