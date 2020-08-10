Клуб российской премьер-лиги купил воспитанника «Тобола»
Уроженец Костаная Александр Зуев подписал четырехлетний контракт с «Рубином».
Уроженец Костаная Александр Зуев подписал четырехлетний контракт с «Рубином».
Казанский клуб на официальном сайте объявил, что выкупил права на 24-летнего футболиста у «Ростова». В минувшем сезоне он выступал за «Рубин» на правах аренды и в 25 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал два ассиста.
Сумма трансфера Зуева пока не уточняется. На данный момент Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро, а его контракт с «Ростовом» действовал еще два года.
Для Зуева «Рубин» стал третьей командой в российской
Родился Зуев в Костанае. Футболом он начинал заниматься в детской школе «Тобола», а в 2005 году вместе с семьей переехал в Челябинск. На юношеском уровне игрок выступал за клуб «Чертаново».
В 2013 году Зуев в составе юношеской сборной России (до 17 лет) стал чемпионом Европы. Через год вместе с командой он дошел до финала Евро (до 19 лет). Также хавбек выступал за молодежную сборную.
В 2016 году российские СМИ сообщали, что Зуев получил предложение от Казахстанской федерации футбола (КФФ). Правила ФИФА разрешают ему в будущем выступать за Казахстан.