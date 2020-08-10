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20:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В РФС получили письмо московского «Спартака» по судейству матча с «Сочи»

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Российский футбольный союз (РФС) получил письмо от московского «Спартака», направленное в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по всем спорным эпизодам в матче первого тура чемпионата России с «Сочи», заявили РИА Новости в службе коммуникаций РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости
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Кадры матча «Спартак» — «Сочи»

«Спартак» в воскресенье на своем поле сыграл вничью с «Сочи» — 2:2, хотя по ходу матча выигрывал со счетом 2:0. Гости оба гола забили с пенальти. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун, недовольный судейством, заявил, что в понедельник собирается объявить о снятии команды с турнира. Ранее источник РИА Новости сообщил, что «Спартак» в понедельник отправит письмо по всем спорным эпизодам.

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«Письмо от “Спартака” в ЭСК получено», — сообщили РИА Новости в службе коммуникаций РФС.

Главным судьей встречи был Василий Казарцев, за систему видеопомощи арбитрам (VAR) отвечал Алексей Еськов, а его ассистентом был Тихон Калугин. В понедельник в РФС сообщили РИА Новости, что Казарцев и Еськов пройдут проверку на полиграфе.

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