В РФС получили письмо московского «Спартака» по судейству матча с «Сочи»

«Спартак» в воскресенье на своем поле сыграл вничью с «Сочи» — 2:2, хотя по ходу матча выигрывал со счетом 2:0. Гости оба гола забили с пенальти. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун, недовольный судейством, заявил, что в понедельник собирается объявить о снятии команды с турнира. Ранее источник РИА Новости сообщил, что «Спартак» в понедельник отправит письмо по всем спорным эпизодам.