В РФС получили письмо московского «Спартака» по судейству матча с «Сочи»
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Российский футбольный союз (РФС) получил письмо от московского «Спартака», направленное в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Российский футбольный союз (РФС) получил письмо от московского «Спартака», направленное в
«Спартак» в воскресенье на своем поле сыграл вничью с «Сочи» — 2:2, хотя по ходу матча выигрывал со счетом 2:0. Гости оба гола забили с пенальти. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун, недовольный судейством, заявил, что в понедельник собирается объявить о снятии команды с турнира. Ранее источник РИА Новости сообщил, что «Спартак» в понедельник отправит письмо по всем спорным эпизодам.
Главным судьей встречи был Василий Казарцев, за систему видеопомощи арбитрам (VAR) отвечал Алексей Еськов, а его ассистентом был Тихон Калугин. В понедельник в РФС сообщили РИА Новости, что Казарцев и Еськов пройдут проверку на полиграфе.