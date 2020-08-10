«Спартак» показал, что осталось за кадром скандального матча с «Сочи»: видео

Футбол, Премьер-лига, Тур 19.08.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 9738 зрителей
|Доменико Тедеско
|Владимир Федотов
|Александр Соболев(Роман Зобнин, Джордан Ларссон)
|8′
|Дмитрий Полоз
|15′
|Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев)
|10′
|Кристиан Нобоа
|90′
|98
|Александр Максименко
90+1′
|35
|Сослан Джанаев
|2
|Самюэль Жиго
|13
|Сергей Терехов
40′
|6
|Айртон
|15
|Ибрагим Цаллагов
|14
|Георгий Джикия
|23
|Миха Мевля
|33
|Алекс Крал
84′
|27
|Кирилл Заика
|47
|Роман Зобнин
|34
|Тимофей Маргасов
82′
|7
|Александр Соболев
8′
|45
|Иван Миладинович
|11
|Джордан Ларссон
74′
|16
|Кристиан Нобоа
|39
|Павел Маслов
54′
|25
|Иван Новосельцев
72′
|56
|Илья Гапонов
85′
|3
|Эльмир Набиуллин
77′
|10
|Зелимхан Бакаев
76′
|18
|Никита Бурмистров
65′
|54
|Наиль Умяров
90+3′
|54
|Анатолий Немченко
|15
|Максим Глушенков
54′
|7
|Дмитрий Полоз
85′
|19
|Эсекиэль Понсе
|9
|Антон Заболотный
|6
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|5
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Тихон Калугин(Россия, Москва)