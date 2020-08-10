«Спартак» показал, что осталось за кадром скандального матча с «Сочи»: видео

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Матч «Спартак» — «Сочи» состоялся на стадионе «Открытие Арена» в Москве 9 августа и завершился вничью 2:2.

Гости забили оба своих гола с пенальти, второй был назначен в конце игры и был признан ошибочным.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SjpqiYN9Xbg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.