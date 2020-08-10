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21:08 (мск), источник: Sport24

«Спартак» показал, что осталось за кадром скандального матча с «Сочи»: видео

Официальный ютуб-канал «Спартака» опубликовал видео того, что осталось за кадром матча 1-го тура РПЛ сезона-2020/21 против «Сочи».

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18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Матч «Спартак» — «Сочи» состоялся на стадионе «Открытие Арена» в Москве 9 августа и завершился вничью 2:2.

Гости забили оба своих гола с пенальти, второй был назначен в конце игры и был признан ошибочным.

Во время загрузки произошла ошибка.

«За 90 минут первого матча сезона мы пережили массу эмоций. Результат игры несправедлив, при этом красно-белые заслужили добрых слов в свой адрес. Не зря болельщики проводили наших парней аплодисментами. Все только начинается! “Спартак” будет биться!» — говорится в описании к видео.

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