Судья Казарцев заявил, что не считает второй пенальти в ворота «Спартака» явной ошибкой

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«Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путём. Но это наша работа, и мы знали, на что шли. Не пожелаю никому встречу с полиграфом, пока писем о вызове я не получал.

Находился недалеко от штрафной. Момент был как на ладони. Понимаю всю ответственность своего решения. Должен был принимать это решение, если был полностью уверен. У меня была уверенность: игрок «Сочи» — первый на мяче, а Жиго продолжает движение ногой вперёд. По мне, были основания наказать защитника, это я видел на поле и сообщил видеоассистентам.