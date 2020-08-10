Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Копенгаген
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Интер
Байер
21
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал
Динамо
02
Футбол. Премьер-лига
11.08
Ротор
Зенит
Футбол. Премьер-лига
11.08
Рубин
Локомотив
Футбол. Еврокубки
11.08
Шахтер Д
Базель
Все события
Фоторепортажи
19«Зенит» — супер! Лучшие кадры матча с «Локомотивом»
12Месси опять все решил: «Барса» вышла в ¼ финала ЛЧ
22:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Судья Казарцев заявил, что не считает второй пенальти в ворота «Спартака» явной ошибкой

Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2), прокомментировал своё решение назначить пенальти в ворота хозяев в концовке встречи.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

«Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путём. Но это наша работа, и мы знали, на что шли. Не пожелаю никому встречу с полиграфом, пока писем о вызове я не получал.

Читайте также
БК Winline засчитала победу «Спартака» в матче с «Сочи»

Находился недалеко от штрафной. Момент был как на ладони. Понимаю всю ответственность своего решения. Должен был принимать это решение, если был полностью уверен. У меня была уверенность: игрок «Сочи» — первый на мяче, а Жиго продолжает движение ногой вперёд. По мне, были основания наказать защитника, это я видел на поле и сообщил видеоассистентам.

Никаких конфликтов с Кашшаи не будет. Уважаю его решение. Я лишь говорю, почему я принял это решение на поле. Потом я увидел решение в записи. Понимаю действия видеопомощника, на повторе увидел удар по воротам и ногу Жиго. Интенсивность движения Жиго на самом деле была не такая высокая, как я посчитал, будучи на поле. Основания есть и для назначения пенальти, и для продолжения игры. Наверное, оснований продолжить игру больше. Но это не явная и очевидная ошибка", — сказал Казарцев в эфире телеканала «Матч».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Спартак
2:2
Первый тайм: 2:1
Сочи
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«Динамо» впервые с 2014 года одержало победу в первом туре РПЛ
Российский боец отстранен на 45 дней после поражения нокаутом
Роман Широков избил судью во время любительского матча
В РФС получили письмо московского «Спартака»
«Ливерпуль» объявил о переходе защитника «Олимпиакоса»
Казанский «Рубин» выкупил права на полузащитника «Ростова»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь