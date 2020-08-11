Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Зенит
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер Д
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Севилья
Футбол. Еврокубки
10.08
Интер
Байер
21
Футбол. Еврокубки
10.08
Манчестер Юнайтед
Копенгаген
10
Все события
Фоторепортажи
10Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко
13Вспышка гнева в Черкизове. Кадры общения Кикнадзе и фанатов «Локо»
09:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я очень надеялся на Кокорина». Семак — о трансферах, ЛЧ и видео Дзюбы и Азмуна

А ещё главный тренер «Зенита» неожиданно сделал комплимент «Спартаку».

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Очередным гостем программы Ильи Казакова «Футбол России» стал обладатель всех национальных трофеев 2020 года Сергей Семак. Вопросов к главному тренеру «Зенита» накопилось достаточно. Выделяем ключевое из услышанного.

О трансферах и Кокорине

Читайте также
БК Winline засчитала победу «Спартака» в матче с «Сочи»

— Что касается усиления, то, придя в команду более двух лет назад, я чётко обозначил своё видение: каждое трансферное окно мы должны брать двоих-троих игроков хорошего уровня. Для того чтобы через два года у нас была крепкая команда. К сожалению, два трансферных окна мы провели спокойно и без усилений. Очень надеялся на Сашу Кокорина. К сожалению, не получилось по не зависящим от нас причинам, которые к футболу не имеют ни малейшего отношения.

Не согласен с выражением по поводу двух составов. Вы, наверное, и сами не назовёте пяти игроков, составляющих группу ротации. В основном у нас все игроки местные, молодые. На данный момент не назовёшь их лидерами или теми, кто имеет вес в российском футболе. Думаю, составы примерно одинаковые что у нас, что у «Локомотива»: 12−14 игроков в обойме и пять молодых игроков, которым предстоит доказать, что они достойны играть в стартовом составе.

Зенит (Санкт-Петербург)

О Кузяеве

— Посмотрим, как будут развиваться события. Решение Далера мы понимаем и принимаем. Если будет возможность, подождём. Если возьмём игрока и позиция будет закрыта, тогда ему места не найдётся. Всё в его руках, Кузяев это прекрасно понимает. На сегодняшний день мы хотим видеть его в команде. Что касается его предпочтений, то скоро узнаем.

Об Оздоеве

— Он сам примет решение, которое ему подходит. Не сомневаюсь в том, что он чувствует себя хорошо у нас в команде. Что касается контракта, то это вопрос переговоров. В каких-то моментах руководство должно идти навстречу, в каких-то — игрок и представители. Думаю, что договорятся. Позиция ясна и понятна.

Во время загрузки произошла ошибка.

Я заинтересован в том, чтобы у нас играли воспитанники академии и местные игроки. Главное, чтобы они были сильнее тех игроков, которые играют на этих позициях. Или как минимум — не слабее. Не слышал пока заявлений клуба о том, что они готовы жертвовать результатом ради подготовки молодых игроков.

О «перчатке “Зениту” от Газизова»

— Прошлый сезон у «Спартака» не получился, отрыв был большой. В этом сезоне есть возможность, чтобы задачи были выполнены. Кокорин укрепит и усилит позиции. Тедеско адаптировался, игроки входят в новый сезон с новыми целями. «Спартаку» по силам бороться за путёвку в Лигу чемпионов.

О противостоянии «Зенита» и «Спартака»

— Это соперничество. Могу говорить только про команды, тренеров. После полуфинального матча присутствует полной уважение с обеих сторон. Мы только за спортивное соперничество на футбольном поле. Что происходит дальше — не зона нашей ответственности.

Спартак (Москва)

О видео Дзюбы и Азмуна

— Многие вещи, которые происходят в команде, должны там и оставаться. Мы сейчас живём в такое время, когда каждую секунду надо что-то выкладывать, чтобы повышать интерес к команде. Много болельщиков, которые следят через Интернет. Всем интересно, что происходит в раздевалке и дома. Есть святая святых, куда не всегда нужно подпускать людей с камерами. И поступок, и тот факт, что это появилось в интернете, не идёт плюсом к нашей команде, но ошибки бывают у всех.

О неудачах российских клубов в Лиге чемпионов

— Это эквивалент уровня нашего футбола. У нас свой футбол, лимит, который мешает играть в Европе.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Казарцев прокомментировал свои решения в игре «Спартак» — «Сочи»
Матчами с участием «Зенита» и «Локо» завершится первый тур РПЛ
«Интер» и «МЮ» сделали шаг к финалу мечты в Лиге Европы
Роман Широков принес извинения избитому судье
Ekuriren Sport: Футболист ЦСКА арендован клубом из Швеции
Газзаев: Заговора против «Спартака» нет, проблема в другом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь