«Я очень надеялся на Кокорина». Семак — о трансферах, ЛЧ и видео Дзюбы и Азмуна

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Очередным гостем программы Ильи Казакова «Футбол России» стал обладатель всех национальных трофеев 2020 года Сергей Семак. Вопросов к главному тренеру «Зенита» накопилось достаточно. Выделяем ключевое из услышанного.

О трансферах и Кокорине

— Что касается усиления, то, придя в команду более двух лет назад, я чётко обозначил своё видение: каждое трансферное окно мы должны брать двоих-троих игроков хорошего уровня. Для того чтобы через два года у нас была крепкая команда. К сожалению, два трансферных окна мы провели спокойно и без усилений. Очень надеялся на Сашу Кокорина. К сожалению, не получилось по не зависящим от нас причинам, которые к футболу не имеют ни малейшего отношения.



Не согласен с выражением по поводу двух составов. Вы, наверное, и сами не назовёте пяти игроков, составляющих группу ротации. В основном у нас все игроки местные, молодые. На данный момент не назовёшь их лидерами или теми, кто имеет вес в российском футболе. Думаю, составы примерно одинаковые что у нас, что у «Локомотива»: 12−14 игроков в обойме и пять молодых игроков, которым предстоит доказать, что они достойны играть в стартовом составе.

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О Кузяеве

— Посмотрим, как будут развиваться события. Решение Далера мы понимаем и принимаем. Если будет возможность, подождём. Если возьмём игрока и позиция будет закрыта, тогда ему места не найдётся. Всё в его руках, Кузяев это прекрасно понимает. На сегодняшний день мы хотим видеть его в команде. Что касается его предпочтений, то скоро узнаем.

Об Оздоеве

— Он сам примет решение, которое ему подходит. Не сомневаюсь в том, что он чувствует себя хорошо у нас в команде. Что касается контракта, то это вопрос переговоров. В каких-то моментах руководство должно идти навстречу, в каких-то — игрок и представители. Думаю, что договорятся. Позиция ясна и понятна.

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Я заинтересован в том, чтобы у нас играли воспитанники академии и местные игроки. Главное, чтобы они были сильнее тех игроков, которые играют на этих позициях. Или как минимум — не слабее. Не слышал пока заявлений клуба о том, что они готовы жертвовать результатом ради подготовки молодых игроков.

О «перчатке “Зениту” от Газизова»

— Прошлый сезон у «Спартака» не получился, отрыв был большой. В этом сезоне есть возможность, чтобы задачи были выполнены. Кокорин укрепит и усилит позиции. Тедеско адаптировался, игроки входят в новый сезон с новыми целями. «Спартаку» по силам бороться за путёвку в Лигу чемпионов.

О противостоянии «Зенита» и «Спартака»

— Это соперничество. Могу говорить только про команды, тренеров. После полуфинального матча присутствует полной уважение с обеих сторон. Мы только за спортивное соперничество на футбольном поле. Что происходит дальше — не зона нашей ответственности.

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О видео Дзюбы и Азмуна

— Многие вещи, которые происходят в команде, должны там и оставаться. Мы сейчас живём в такое время, когда каждую секунду надо что-то выкладывать, чтобы повышать интерес к команде. Много болельщиков, которые следят через Интернет. Всем интересно, что происходит в раздевалке и дома. Есть святая святых, куда не всегда нужно подпускать людей с камерами. И поступок, и тот факт, что это появилось в интернете, не идёт плюсом к нашей команде, но ошибки бывают у всех.

О неудачах российских клубов в Лиге чемпионов