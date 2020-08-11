Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Зенит
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер Д
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Севилья
Футбол. Еврокубки
10.08
Интер
Байер
21
Футбол. Еврокубки
10.08
Манчестер Юнайтед
Копенгаген
10
Все события
Фоторепортажи
10Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко
13Вспышка гнева в Черкизове. Кадры общения Кикнадзе и фанатов «Локо»
09:44 (мск), источник: Sport24

Избитый Широковым арбитр: «Проторчал 4−4,5 часа в больнице, наложили швы, сделали кучу обследований»

Арбитр Никита Данченков, которого избил бывший футболист сборной России Роман Широков, опубликовал в сторис инстаграма видеообращение.

Наверх
Источник: Sport24

Инцидент произошел во время матча команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного» на турнире Кубок Селебрити. Во время игры Широков избил арбитра. Позже глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов заявил, что Данченков подаст заявление в полицию.

Читайте также
БК Winline засчитала победу «Спартака» в матче с «Сочи»

«Всем доброго времени суток! Время 4:00 мск и я только час назад вернулся домой. Жив, здоров — самое главное. Я проторчал 4−4,5 часа в больнице, потом минут 15−20 в травмпункте. Мне наложили везде швы, сделали кучу обследований. Самое главное — что со мной все нормально. Как говорится, что не убьет тебя — сделает сильнее. Поэтому идем дальше, продолжаем работать.

Спасибо всем за поддержку, это тяжелый момент для меня и моих близких, — сказал Данченков.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Русскую жену променяли на бразильскую модель. Эта красотка - новая любовь Луиса Адриано
Поклонник сделал экс-ведущей «Спартака» очень неприличное предложение: фото
Казарцев прокомментировал свои решения в игре «Спартак» — «Сочи»
Матчами с участием «Зенита» и «Локо» завершится первый тур РПЛ
«Интер» и «МЮ» сделали шаг к финалу мечты в Лиге Европы
Роман Широков принес извинения избитому судье
«Я надеялся на Кокорина». Семак – о трансферах и видео Дзюбы
Ekuriren Sport: Футболист ЦСКА арендован клубом из Швеции
Газзаев: Заговора против «Спартака» нет, проблема в другом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь