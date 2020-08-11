Избитый Широковым арбитр: «Проторчал 4−4,5 часа в больнице, наложили швы, сделали кучу обследований»

Инцидент произошел во время матча команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного» на турнире Кубок Селебрити. Во время игры Широков избил арбитра. Позже глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов заявил, что Данченков подаст заявление в полицию.

«Всем доброго времени суток! Время 4:00 мск и я только час назад вернулся домой. Жив, здоров — самое главное. Я проторчал 4−4,5 часа в больнице, потом минут 15−20 в травмпункте. Мне наложили везде швы, сделали кучу обследований. Самое главное — что со мной все нормально. Как говорится, что не убьет тебя — сделает сильнее. Поэтому идем дальше, продолжаем работать.