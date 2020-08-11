Валерий Газзаев: Заговора против «Спартака» нет, проблема в другом

— Сниматься с чемпионата, конечно же, не надо. Это несерьезный разговор. Заговора против «Спартака» нет, а проблема заключается в крайне низкой квалификации российских судей, — сказал Газзаев в интервью «СЭ». — Обратите внимание, у нас каждый тур происходят грубые судейские ошибки, из-за которых мы обсуждаем не качество футбола, мастерство игроков и работу тренеров, а исключительно решения арбитров. Это говорит о некачественной работе рефери. Причем с недавних пор на помощь главному арбитру и его ассистентами пришли два видеонаблюдателя, но и они не справляются. Значит, пришло время задуматься о квалификации наших арбитров. Они не успевают за эпизодами, судят непоследовательно, да ещё и, как выяснилось, не до конца разобрались в принципах работы ВАР, что показала ситуация в матче «Спартак» — «Сочи».