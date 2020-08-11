Валерий Газзаев: Заговора против «Спартака» нет, проблема в другом
Мнение знаменитого тренера Валерия Газзаева об арбитрах матча 1-го тура
Мнение знаменитого тренера Валерия Газзаева об арбитрах матча 1-го тура
— Валерий Георгиевич, «Спартак» рассматривает возможность снятия с чемпионата
— Сниматься с чемпионата, конечно же, не надо. Это несерьезный разговор. Заговора против «Спартака» нет, а проблема заключается в крайне низкой квалификации российских судей, — сказал Газзаев в интервью «СЭ». — Обратите внимание, у нас каждый тур происходят грубые судейские ошибки,
На мой взгляд, следует отстранить Казарцева и Еськова от судейства навсегда, чтобы это стало уроком для всех остальных, и закрыть уже этот скандал. После чего взяться за усердную работу над повышением квалификации судей. Иначе для чего мы тогда пригласили возглавить наш судейский корпус одного из лучших судей мира?! Пусть он выполняет свою работу и повышает уровень наших арбитров. Если каждый раз водить судей на полиграф — куда это годится? Качество судейства от этого не улучшится. Неслучайно российские арбитры не судят чемпионаты мира и Европы, высокие стадии еврокубков. Ситуацию надо менять. Количество судейских ошибок должно сокращаться. Давайте говорить о футболе, а не о судействе! (Дмитрий Симонов).