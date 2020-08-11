Роман Широков принес извинения избитому судье

Инцидент произошел в понедельник, 10 августа, видео случившегося было распространено в социальных сетях. На нем видно, как бывший футболист петербургского «Зенита» набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес сначала удар рукой в лицо, а после еще ногой.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями», — написал Широков в своем аккаунте в Instagram.