Роман Широков принес извинения избитому судье
Бывший футболист сборной России Роман Широков принес извинения арбитру, которого он избил во время любительского матча.
Бывший футболист сборной России Роман Широков принес извинения арбитру, которого он избил во время любительского матча.
Инцидент произошел в понедельник, 10 августа, видео случившегося было распространено в социальных сетях. На нем видно, как бывший футболист петербургского «Зенита» набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес сначала удар рукой в лицо, а после еще ногой.
«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями», — написал Широков в своем аккаунте в Instagram.