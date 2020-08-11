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10:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роман Широков принес извинения избитому судье

Бывший футболист сборной России Роман Широков принес извинения арбитру, которого он избил во время любительского матча.

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Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в понедельник, 10 августа, видео случившегося было распространено в социальных сетях. На нем видно, как бывший футболист петербургского «Зенита» набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес сначала удар рукой в лицо, а после еще ногой.

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«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями», — написал Широков в своем аккаунте в Instagram.

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