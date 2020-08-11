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10:15 (мск), источник: Sport24

Широкова отстранили от эфиров на ТВ из-за нападения на судью в любительской игре

Как стало известно Sport24, «Матч ТВ» отстранил экс-футболиста «Зенита» и сборной России Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время матча любительских команд.

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Источник: Sport24

Напомним, Широков в ходе турнира Кубок Селебрити выступал за команду Матч ТВ, поскольку регулярно привлекается на канал в качестве эксперта. Во время одного из эпизодов Широкова возмутило решение судьи, он ударил арбитра кулаком в лицо и бросился добивать упавшего, но его оттолкнули партнеры.

После игры выяснилось, что у судьи подбит глаз и рассечена бровь.

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