Широкова отстранили от эфиров на ТВ из-за нападения на судью в любительской игре
Как стало известно Sport24, «Матч ТВ» отстранил
Как стало известно Sport24, «Матч ТВ» отстранил
Напомним, Широков в ходе турнира Кубок Селебрити выступал за команду Матч ТВ, поскольку регулярно привлекается на канал в качестве эксперта. Во время одного из эпизодов Широкова возмутило решение судьи, он ударил арбитра кулаком в лицо и бросился добивать упавшего, но его оттолкнули партнеры.
После игры выяснилось, что у судьи подбит глаз и рассечена бровь.