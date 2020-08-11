Широкова отстранили от эфиров на ТВ из-за нападения на судью в любительской игре

Напомним, Широков в ходе турнира Кубок Селебрити выступал за команду Матч ТВ, поскольку регулярно привлекается на канал в качестве эксперта. Во время одного из эпизодов Широкова возмутило решение судьи, он ударил арбитра кулаком в лицо и бросился добивать упавшего, но его оттолкнули партнеры.