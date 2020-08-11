Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Зенит
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер Д
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Севилья
Футбол. Еврокубки
10.08
Интер
Байер
21
Футбол. Еврокубки
10.08
Манчестер Юнайтед
Копенгаген
10
Все события
Фоторепортажи
10Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко
13Вспышка гнева в Черкизове. Кадры общения Кикнадзе и фанатов «Локо»
12:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ekuriren Sport: Нападающий ЦСКА Н’Диай арендован клубом из Швеции

Нападающий ЦСКА Лассана Н’Диай арендован шведским клубом «Эскильстуна», сообщает Ekuriren Sport.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, 19-летний малиец будет выступать за команду из первой лиги Швеции (второй по силе дивизион страны) до конца сезона, который завершится в Швеции в декабре 2020 года.

Н’Диай перешел в ЦСКА летом 2018 года, за все время он провел 20 матчей за молодежную команду армейцев, на его счету 6 голов и 2 результативных передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как убивали «Спартак». Рабинер — за бан Казарцеву и Еськову
«Продолжаем биться, несмотря ни на что!» «Спартак» показал все эмоции скандального матча с «Сочи»
Казарцев прокомментировал свои решения в игре «Спартак» — «Сочи»
Матчами с участием «Зенита» и «Локо» завершится первый тур РПЛ
«Интер» и «МЮ» сделали шаг к финалу мечты в Лиге Европы
Роман Широков принес извинения избитому судье
«Я надеялся на Кокорина». Семак – о трансферах и видео Дзюбы
Газзаев: Заговора против «Спартака» нет, проблема в другом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь