Ekuriren Sport: Нападающий ЦСКА Н’Диай арендован клубом из Швеции
Нападающий ЦСКА Лассана Н’Диай арендован шведским клубом «Эскильстуна», сообщает Ekuriren Sport.
Нападающий ЦСКА Лассана Н’Диай арендован шведским клубом «Эскильстуна», сообщает Ekuriren Sport.
По информации источника, 19-летний малиец будет выступать за команду из первой лиги Швеции (второй по силе дивизион страны) до конца сезона, который завершится в Швеции в декабре 2020 года.
Н’Диай перешел в ЦСКА летом 2018 года, за все время он провел 20 матчей за молодежную команду армейцев, на его счету 6 голов и 2 результативных передачи.