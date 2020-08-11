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14:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

RMC Sport: «Локомотив» договорился о трансфере форварда «Бордо» Камано

«Локомотив» договорился с «Бордо» о покупке нападающего Франсуа Камано, сообщает RMC Sport.

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Источник: Спорт-Экспресс
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По информации источника, железнодорожники заплатят за 24-летнего гвинейца 5,5 миллионов евро. Сообщается, что футболист подпишет контракт на 4 года. Источник отмечает, что сделка практически завершена и остается лишь уладить некоторые детали.

В сезоне-2019/20 Камано провел за «Бордо» 12 матчей, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.

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