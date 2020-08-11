«Наполи» намерен купить игрока ЦСКА Влашича за 20 миллионов евро

Как отмечает издание, «Наполи» уже установил контакт с окружением 22-летнего футболиста. Ожидается, что сумма возможной сделки составит порядка 20 миллионов евро.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. С тех пор он провел за столичный клуб 69 игр, в которых забил 21 мяч. По итогам минувшего сезона болельщики армейской команды признали хорвата лучшим игроком клуба.