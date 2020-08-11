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14:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Мелкадзе перейдёт в «Ахмат» на правах аренды

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе перейдёт в «Ахмат» в аренду на сезон.

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Источник: РИА "Новости"

Прошедшую кампанию 23-летний Георгий Мелкадзе начинал в «Спартаке», а 1 сентября 2019 года его арендовал «Тамбов». Новой команде форвард помог в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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В начале мая спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал «Чемпионату», что клуб по финансовым причинам не собирается выкупать Мелкадзе у «Спартака», поэтому игрок вернётся в стан красно-белых.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ранее заявил, что Александр Ломовицкий, Георгий Мелкадзе и Аяз Гулиев будут либо проданы, либо уйдут в аренду.

Команду уже покинул Артём Тимофеев. Полузащитник перешёл в грозненский «Ахмат» до конца сезона-2020/2021.

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